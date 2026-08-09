الصومال والسودان يؤكدان التزامهما بمواصلة التعاون الثنائي

بحث وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي بالصومال، عبدالسلام عبدي علي ، خلال لقائه، اليوم /الأحد/ ، سفير السودان لدى الصومال، عبدالرحمن خليل أحمد أفندي، المستجدات الإقليمية.

وجدد الجانبان -وفقا لوكالة الأنباء الصومالية "صونا"- التأكيد على التزامهما بمواصلة التعاون الثنائي بين البلدين .