بحث وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي بالصومال، عبدالسلام عبدي علي ، خلال لقائه، اليوم /الأحد/ ، سفير السودان لدى الصومال، عبدالرحمن خليل أحمد أفندي، المستجدات الإقليمية.
وجدد الجانبان -وفقا لوكالة الأنباء الصومالية "صونا"- التأكيد على التزامهما بمواصلة التعاون الثنائي بين البلدين .
الصومال والسودان يؤكدان التزامهما بمواصلة التعاون الثنائي
بحث وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي بالصومال، عبدالسلام عبدي علي ، خلال لقائه، اليوم /الأحد/ ، سفير السودان لدى الصومال، عبدالرحمن خليل أحمد أفندي، المستجدات الإقليمية.
وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي بالصومال عبدالسلام عبدي علي سفير السودان لدى الصومال عبدالرحمن خليل أحمد أفندي المستجدات الإقليمية