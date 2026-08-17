برلمانية: مدينة العدالة الرقمية تعكس توجه الدولة نحو قضاء عصري

أكدت النائبة رانيا الشيمي، عضو مجلس النواب، أن مشروع مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة يمثل خطوة مهمة نحو بناء منظومة قضائية عصرية تعتمد على التكنولوجيا والتحول الرقمي، بما يرفع كفاءة الأداء ويسهم في تسريع إجراءات التقاضي وتقديم خدمات أكثر سهولة للمواطنين.

سرعة استكمال المشروع والالتزام بأعلى معايير الدقة الفنية

وقالت الشيمي إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة استكمال المشروع والالتزام بأعلى معايير الدقة الفنية، تؤكد أن تطوير منظومة العدالة يحظى بأولوية حقيقية، وأن الهدف لا يقتصر على إنشاء مدينة قضائية متطورة، وإنما يمتد إلى تأسيس بيئة رقمية متكاملة تدعم العدالة الناجزة وتحسن تجربة المواطن مع الخدمات القضائية.

حماية بيانات المتقاضين

وأضافت أن حماية بيانات المتقاضين وتعزيز الأمن السيبراني يجب أن يواكبا هذا التحول الرقمي، مؤكدة أن نجاح مدينة العدالة الرقمية سيكون نموذجًا مهمًا لكيفية توظيف التكنولوجيا في تطوير مؤسسات الدولة، وترسيخ الثقة في منظومة العدالة المصرية