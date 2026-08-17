حماة الوطن : توجيهات الرئيس السيسي تجسد حرص الدولة على العدالة الناجزة

ثمن المهندس محمود لملوم، أمين شباب الجيزة بحزب "حماة الوطن"، اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بمدينة العلمين، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمُستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، مؤكدًا أن المتابعة الدقيقة والحرص المستمر من الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير كافة قطاعات الدولة المصرية يعكس رؤية إستراتيجية ثاقبة لبناء "الجمهورية الجديدة" على أسس متينة من العدالة الناجزة، والتحول الرقمي، وصون حقوق المواطنين.

وأوضح "لملوم"، في بيان، أن هذا الاجتماع يحمل رسائل أمل واضحة لكل أبناء الشعب المصري، وتؤكد على أن الدولة تضع التيسير على المواطنين وحماية حقوقهم في مقدمة أولوياتها، مثمنًا توجيهات الرئيس السيسي بشأن الإسراع في إنجاز مشروع "مدينة العدالة" بالعاصمة الإدارية الجديدة وفق أعلى معايير الدقة الفنية والتكنولوجية، مشددًا على أن إنشاء بيئة قضائية رقمية متكاملة ليس مجرد تحديث للمباني والمقرات، بل هو نقلة نوعية وجذرية تليق بتاريخ القضاء المصري العريق، وتضمن للمواطنين والمتقاضين الحصول على خدمات قضائية آسرة وسريعة تتناسب مع عصر الذكاء الاصطناعي والركمنة.

رؤية ثاقبة لبناء "الجمهورية الجديدة"

ولفت إلى أن التعاون المثمر بين وزارة العدل والمؤسسات الوطنية، كافتتاح فروع للتوثيق المتميز داخل البنوك الوطنية (البنك الأهلي وبنك مصر)، والتوسع في سيارات التوثيق المتنقلة بنظام "الشباك الواحد"، يُعد خطوة عملية لإنهاء التكدس وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين يوميًا، موضحًا أن التوسع في إتاحة الخدمات عن بُعد عبر تطبيق "أرغب في عمل توكيل" في محافظات الصعيد كسوهاج والمنيا يُبرهن على أن ثمار التنمية والتحول الرقمي تصل إلى كل بقعة على أرض مصر دون تفرقة.

وأشار إلى أن تدشين منظومة الربط الإلكتروني لتعليق بعض الخدمات الحكومية للممتنعين عن سداد النفقة عبر دفاتر محاكم الأسرة، هو خطوة جريئة ومستحقة تعكس حرص القيادة السياسية على صون حقوق المرأة والطفل والأسرة المصرية، مؤكدًا أن هذا الإجراء حازم ومباشر لضمان تنفيذ الأحكام وتأكيد حرمة وسيادة القانون، وصولًا إلى استقرار المجتمع وحماية فئاته الأكثر احتياجًا.

وشدد على أن تطبيق أعلى معايير الأمن السيبراني والسيادة الرقمية لحماية بيانات المواطنين والمتقاضين يُعزز الثقة المُطلقة في مؤسسات الدولة وحرمة بياناتها.