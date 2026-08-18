نتائج مالية قوية تدعم نمو قطاع الترفيه الرقمي بالإمارات خلال النصف الأول من 2026

تشهد الإمارات نمواً متواصلاً في قطاع التكنولوجيا والترفيه الرقمي، مع تسجيل إحدى الشركات العاملة في هذا المجال إيرادات بلغت 303.4 مليون درهم خلال الربع الثاني من عام 2026، وصافي ربح قدره 107.6 مليون درهم، فيما تجاوزت الإيرادات خلال النصف الأول من العام 593.5 مليون درهم، بصافي دخل بلغ 211.9 مليون درهم.

وتعكس النتائج قوة الأداء التشغيلي خلال الفترة، بالتزامن مع الحفاظ على هامش ربح بلغ 35.5%، بما يعكس كفاءة الإنفاق والقدرة على تحقيق مستويات مستقرة من الربحية في ظل المتغيرات الإقليمية.

وارتفع متوسط عدد المستخدمين النشطين شهرياً بنسبة 12.3% على أساس سنوي، ليصل إلى 47.6 مليون مستخدم خلال الربع الثاني، مقارنة بـ42.4 مليون مستخدم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وسجل قطاع الألعاب نمواً في الإيرادات بنسبة 11.6% على أساس سنوي، مدعوماً بتحسن أداء المنتجات الرئيسية، وزيادة مستويات التفاعل، إلى جانب توسع قاعدة المستخدمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وعدد من الأسواق العالمية.

كما تواصل الشركة تطوير منتجات جديدة في مجالات الألعاب والذكاء الاصطناعي، مع توظيف التقنيات الحديثة في البحث والتطوير والبرمجة وتصميم مستويات الألعاب وتقييم صعوبتها، بما يسهم في تسريع عمليات التطوير وتحسين تجربة المستخدم.

وتستهدف المرحلة المقبلة تعزيز التكامل بين خدمات التواصل الاجتماعي والألعاب، وتوسيع استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب إطلاق حملات جديدة وتطوير شراكات استراتيجية واستكشاف فرص للنمو في أسواق إقليمية وعالمية، بما يدعم النمو المستدام ويعزز حضور الشركة في قطاع الترفيه الرقمي، وفقاً لمجموعة يلا المحدودة.