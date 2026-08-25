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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بسرعة شحن طلقة بأعلى إمكانات.. إليك أحدث باور بانك في 2026

باوربنك
باوربنك
لمياء الياسين

أصبح الباوربنك  ضرورية لكل من يحتاج إلى حلول شحن محمولة، ففي عام 2026، يقدم السوق مجموعة واسعة من الخيارات بميزات متطورة 

تُعدّ هذه الشواحن المحمولة مثاليةً لشحن أجهزة مثل أجهزة آيفون، وسماعات إيربودز، وحتى الأجهزة اللوحية طوال اليوم. إليكم أفضل الشواحن المحمولة المغناطيسية المتوفرة هذا العام، بالإضافة إلى أبرز ميزاتها.

1.باور بانك أنكر 200 واط

أطلقت أنكر أقوى شاحن محمول لها حتى الآن، وهو طراز برايم بسعة 20,000 مللي أمبير/ساعة. يدعم هذا الطراز طاقة إجمالية تبلغ 200 واط عبر منفذي USB-C ومنفذ USB-A.

يوفر أحد منافذ USB-C طاقة تصل إلى 100 واط، وهي كافية لشحن جهاز MacBook Pro مقاس 16 بوصة حتى 50% في أقل من 40 دقيقة. يُشحن الجهاز نفسه في أكثر من ساعة بقليل عند توصيله بشاحن PD بقوة 100 واط.

تتضمن شاشة رقمية تعرض مستويات الإدخال والإخراج في الوقت الفعلي، بالإضافة إلى نسبة شحن البطارية المتبقية. تحافظ الحقيبة على حجمها الصغير وسلامتها أثناء الطيران على الرغم من أدائها العالي.

السعر: 139.99 دولارًا

2. بنك الطاقة أنكر برايم 200 واط

أطلقت أنكر أقوى شاحن محمول لها حتى الآن، وهو طراز برايم بسعة 20,000 مللي أمبير/ساعة. يدعم هذا الطراز طاقة إجمالية تبلغ 200 واط عبر منفذي USB-C ومنفذ USB-A.

يوفر أحد منافذ USB-C طاقة تصل إلى 100 واط، وهي كافية لشحن جهاز MacBook Pro مقاس 16 بوصة حتى 50% في أقل من 40 دقيقة. يُشحن الجهاز نفسه في أكثر من ساعة بقليل عند توصيله بشاحن PD بقوة 100 واط.

تتضمن شاشة رقمية تعرض مستويات الإدخال والإخراج في الوقت الفعلي، بالإضافة إلى نسبة شحن البطارية المتبقية. تحافظ الحقيبة على حجمها الصغير وسلامتها أثناء الطيران على الرغم من أدائها العالي.

السعر: 139.99 دولارًا

3. Baseus EnerGeek GR11 (145 واط)

أطلقت Baseus شاحنها المتنقل EnerGeek GR11 بقدرة إجمالية تبلغ 145 واط، ويدعم شحن أربعة أجهزة. يتضمن منفذي USB-C، ومنفذ USB-A، وكابل USB-C مدمج قابل للسحب يدعم حتى 100 واط. يمكن لهذا الشاحن المتنقل شحن جهاز كمبيوتر محمول وجهازين آخرين في الوقت نفسه.

كما يتميز بشاشة ملونة مقاس 1.2 بوصة تعرض مستوى البطارية وحالة الشحن. يزن بنك الطاقة حوالي 445 جرامًا، ويبقى صغير الحجم نسبيًا بالنظر إلى سعته وميزاته.

السعر: من 90 إلى 100 دولار

أطلقت شركة أمبرين باور ميني 20، وهو باوربنك محمول بسعة 20,000 مللي أمبير/ساعة، مصمم للاستخدام اليومي. يتميز الجهاز بتصميمه الصغير ووزنه الخفيف، وسطحه اللامع مع حلقة حمل لسهولة النقل.

4. أمبرين باور ميني 20

يدعم باوربنك PowerMini 20 الشحن السريع بتقنية BoostedSpeed من Ambrane، ويوفر طاقة تصل إلى 35 واط عبر منفذ Type-C، مما يجعله مناسبًا لشحن الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة MacBook Air. 

كما يتضمن منفذ USB-A بقدرة 18 واط. يأتي بنك الطاقة مزودًا بكابل Type-C قابل للفصل وحلقة تعليق مدمجة لمزيد من الراحة.


مواصفات أمبرين باور ميني 20


يأتي الباور بنك مع تقنية SafeCharge، والتي توفر حماية متعددة الطبقات ضد الشحن الزائد والدوائر القصيرة والسخونة الزائدة.

أما عن سعة البطارية فهي تبلغ حوالي 20000 مللي أمبير أما عن قدرة الشحن فقد تصل إلى 35 واط  ويأتي الباوربنك بكابل مدمج وهو كابل Type-C القابل للفصل مع حلقة تعليق ويمكن للهاتف شحن أجهزة  الهواتف الذكية، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، وMacBook Air، وما إلى ذلك كما يأتي الباوربنك مع  تقنية الشحن الآمن وضمان 180 يومًا
أما عن سعر باوربنك PowerMini 20 فهو يبلغ 1999 روبية هندية، ويعد الباوربنك متوفر بالألوان الأسود والأزرق والذهبي. يمكن شراؤه من العديد من المواقع الرسمية 

باوربنك باوربنك محمول الشحن السريع منفذ Type C الهواتف الذكية أجهزة الكمبيوتر المحمولة

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