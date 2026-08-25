30 كيلو حشيش وسلاحان.. سقوط تشكيل عصابي في الوادي الجديد

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من إحباط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة إلى محافظة الوادي الجديد، وضبط تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص بحوزتهم 30 كيلوجرامًا من مخدر الحشيش وكمية من الأفيون، إلى جانب سلاحين ناريين، وذلك داخل أحد الدروب الجبلية بالقرب من محور تنيدة - منفلوط في نطاق مركز بلاط.

ضبط تشكيل عصابي وسجائر مهربة على حدود الوادي الجديد

وكشفت التحريات التي أجرتها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات عن اعتزام عناصر إجرامية تهريب مواد مخدرة إلى الوادي الجديد عبر الدروب الجبلية القريبة من محور تنيدة – منفلوط، مستغلين طبيعة المنطقة الجغرافية في محاولة لإخفاء تحركاتهم.

وعقب التأكد من صحة المعلومات، جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإعداد مأمورية أمنية، مدعومة بقوات وعربات مصفحة، لتمشيط المناطق الجبلية المحيطة بالمحور وضبط المتهمين قبل إتمام عملية التهريب.

وخلال أعمال التمشيط، تمكنت القوات من رصد سيارة دفع رباعي تتحرك داخل إحدى المناطق الجبلية بالقرب من مركز بلاط، وجرى التعامل معها وضبط مستقليها، وتبين أنهم 3 أشخاص.

وبتفتيش السيارة، عثرت القوات بحوزة المتهمين على 30 كيلوجرامًا من مخدر الحشيش، وكمية من مخدر الأفيون، إلى جانب سلاحين ناريين عبارة عن فردي خرطوش.

وجرى التحفظ على المتهمين والمضبوطات، والسيارة المستخدمة في الواقعة، وتحرير المحضر اللازم، وإخطار النيابة العامة التي تولت مباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.