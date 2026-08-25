غدا.. عزاء اللواء هشام زيد مدير إدارة المباريات بنادي بيراميدز بمسجد الشرطة

تُقام غدًا الأربعاء مراسم عزاء اللواء هشام زيد، مدير إدارة المباريات بنادي بيراميدز، وذلك عقب صلاة المغرب من مسجد الشرطة بصلاح سالم.

وتتقدم أسرة نادي بيراميدز بخالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيد، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

انتقل إلى رحمة الله تعالى اللواء هشام زيد مدير إدارة المباريات بنادي بيراميدز.

وكان الراحل دخل إحدى مستشفيات القاهرة الجديدة خلال الأيام الماضية إثر تعرضه إلى أزمة صحية مفاجئة قبل أن ينتقل إلى جوار ربه.

ونعى المهندس ممدوح عيد رئيس نادي بيراميدز وجميع العاملين بالنادي، اللواء هشام زيد، خاصة وأنه كان من المشهود لهم بالكفاءة والإخلاص في العمل وقدم الكثير للنادي خلال سنوات عمله مديرا لإدارة المباريات.

رحم الله الفقيد وأدخله فسيح جناته، وألهم أهله الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون.