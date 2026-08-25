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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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الاتصال السياسي بحماة الوطن تهنئ الرئيس السيسي والأمة الإسلامية بذكرى المولد النبوي

الاتصال السياسي بحماة الوطن
الاتصال السياسي بحماة الوطن
محمد الشعراوي

تتقدم أمانة الاتصال السياسي والعلاقات الحكومية المركزية بحزب حماة الوطن، برئاسة المستشار عثمان القاياتي، بخالص التهاني وأصدق الأمنيات إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وإلى الشعب المصري العظيم، وإلى الأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، مولد نبي الرحمة والهدى، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

وأكدت الأمانة، أن ذكرى مولد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم تمثل مناسبة عظيمة نستحضر فيها أسمى معاني الرحمة والتسامح والسلام، ونستلهم من سيرته العطرة القيم والمبادئ الإنسانية الرفيعة التي أرساها، وفي مقدمتها العدل، والرحمة، والتكافل، ونبذ العنف والكراهية، وإعلاء قيم الأخوة والتعايش بين أبناء الإنسانية جمعاء.

الاتصال السياسي بحماة الوطن تهنئ الرئيس السيسي والأمة الإسلامية بذكرى المولد النبوي

وأوضحت أمانة الاتصال السياسي والعلاقات الحكومية المركزية، أن ميلاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان حدثًا عظيمًا وفارقًا في تاريخ البشرية، أخرج الناس من ظلمات الجهل إلى نور الهداية والإيمان، ورسخ مبادئ الحق والعدل والرحمة، لتظل رسالته الخالدة نبراسًا يهدي الإنسانية إلى طريق الخير والسلام.

وأضافت أن هذه الذكرى العزيزة على قلوب المسلمين في مختلف أنحاء العالم، تستوجب أن نستمد منها روح الصبر والمثابرة والعمل والعطاء، وأن نجعل من القيم النبوية منهاجًا في حياتنا، بما يسهم في تعزيز وحدة الصف والتكاتف بين أبناء الأمة الإسلامية، ودعم مسيرة التنمية والبناء، وصولًا إلى نهضة حقيقية للعالم الإسلامي وشعوبه.

من جانبه، تقدم المهندس هاني حليم، عضو هيئة مكتب أمانة الاتصال السياسي والعلاقات الحكومية المركزية بحزب حماة الوطن، بخالص التهاني إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري العظيم، وقيادات وأعضاء حزب حماة الوطن، بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف، داعيًا الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على مصر وشعبها العظيم بالخير واليمن والبركات، وأن يحفظ وطننا الغالي، ويديم عليه نعمة الأمن والأمان والاستقرار.

الاتصال السياسي بحماة الوطن حماة الوطن المستشار عثمان القاياتي الرئيس عبد الفتاح السيسي

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