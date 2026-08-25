جوتيريش يدعو لوقف فوري للهجمات على المدنيين عقب ضربات أوكرانية على كراسنودار

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الثلاثاء، إلى الوقف الفوري للهجمات على السكان المحليين والبنية التحتية المدنية، في ظل التصعيد المستمر في الصراع الأوكراني، حسبما قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك لوكالة أنباء (تاس) الروسية.

وتحدث دوجاريك عن الضربة الأوكرانية التي استهدفت إقليم كراسنودار الروسي، مضيفا أن الهجمات على المدنيين والبنية التحتية المدنية تنتهك القانون الدولي الإنساني أينما وقعت. وقال إن الأمين العام للأمم المتحدة لا يزال يشعر بقلق بالغ إزاء تصاعد حدة الصراع.

وخلال الليل في 24 أغسطس، شنت القوات الأوكرانية هجوما واسع النطاق على إقليم كراسنودار الواقع جنوبي روسيا. ووفقا لمقر الاستجابة للطوارئ في الإقليم، تضررت منشأة خاصة للأطفال في كراسنودار، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أطفال، فيما نُقل بالغان وستة أطفال إلى المستشفى لإصابتهم بجروح متفاوتة الخطورة.

وفتحت لجنة التحقيق الروسية قضية جنائية بتهم تتعلق بالإرهاب. كما تضرر مبنى سكني مكون من خمسة طوابق، وأصيبت امرأتان.