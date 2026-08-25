القبض على سيدة ادعت تحرير محاضر كيدية ضدها ببني سويف

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن ادعاء

إحدى السيدات بقيام الأجهزة الأمنية بدائرة مركز شرطة الواسطى ببنى سويف بتحرير محاضر كيدية لها وأشقائها مجاملةً لشخصين من متجرى المواد المخدرة .







بالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى وجود خلافات جيرة مستمرة منذ عام 2016 بين طرف أول ( القائمة على النشر - مقيمة بدائرة مركز شرطة الواسطى ، وأفراد أسرتها ) وبين طرف ثان (تاجر سيارات ، شقيقه – مقيمان بذات الدائرة) ومحرر بشأنها 8 محاضر بين الطرفين ، وصدور أحكام قضائية ضد أهلية الظاهرة بمقطع الفيديو ، وقيامها بالإدعاء الكاذب فى محاولة لغل يد الأجهزة الأمنية عن إتخاذ الإجراءات القانونية حيال أفراد أسرتها ، وقد تم ضبط (والدتها ، شقيقها ، شقيقتيها ) بتاريخ 24 الجارى تنفيذاً للأحكام الصادره ضدهم.. وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية حيالها لإدعائها الكاذب.





