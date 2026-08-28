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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

دلع لاعبين.. فرج عامر يثير الجدل قبل مباراة الأهلي وزد

فرج عامر
فرج عامر
ميرنا محمود

أثار فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، حالة من الجدل بعد تعليقه على قائمة الأهلي لمواجهة زد، والمقرر إقامتها اليوم، في ظل غياب عدد من لاعبي الفريق لأسباب مختلفة، من بينها عدم الجاهزية الفنية والبدنية. 
 


وأكد فرج عامر أن كثرة اللاعبين المستبعدين من قائمة الأهلي بداعي عدم الجاهزية الفنية تفتح الباب أمام العديد من علامات الاستفهام، خاصة بعد فترة الإعداد التي خاضها الفريق في إسبانيا، والتي تضمنت تدريبات ومباريات ودية بهدف الوصول باللاعبين إلى أعلى درجات الجاهزية. 
 


وكتب فرج عامر عبر فيسبوك: «وجود عدد كبير من لاعبي الأهلي مستبعدين من قائمة الفريق، لعدم الجاهزية الفنية، يثير علامات استفهام.. هل ده دلع لاعبين بعد كل الاستعداد في إسبانيا؟»


وأشار رئيس سموحة السابق إلى أن الأهلي أبرم عددا من الصفقات خلال فترة الانتقالات، مؤكدًا أن الفريق يمتلك قائمة قوية وعناصر مميزة، وهو ما يجعله مطالبا بالاعتماد على أفضل لاعبيه خلال المنافسات.


وأضاف: «الأهلي لازم يلعب بكل قواه وكل نجومه، ويقاتل، لأن الدوري السنة دي غدار ومفيش أمان، واللي عايز يكسب يقاتل من الأول للآخر، وجماهير الأهلي منتظرة ده».

واختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أمس الخميس، تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة زد، المقرر لها اليوم الجمعة، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز.

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