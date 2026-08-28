روسيا .. اعتراض وتدمير 512 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل

نجحت أنظمة الدفاع الجوي الروسية في إعتراض وتدمير 512 طائرة مسيرة أوكرانية فوق المناطق الروسية خلال الليلة الماضية وذلك بحسب تصريحات وزارة الدفاع الروسية .

وفي وقت لاحق ؛ أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف ناقلة أثناء تفريغها، كانت تنقل مواد وقود إلى أوكرانيا، بالإضافة إلى خزانين للوقود للقوات الأوكرانية.

وذكرت أن القوات الروسية واصلت خلال اليوم شن ضربات جماعية على منشآت الصناعة الدفاعية الأوكرانية ومراكز لوجستية وموانئ بحرية وسفن تستخدم لصالح القوات الأوكرانية.

ومن جانبها ؛ أشارت أفادت وزارة الدفاع الأوكرانية إلى أن القوات الروسية واصلت غاراتها على منشآت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، ومراكز الخدمات اللوجستية، والموانئ، والسفن التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.