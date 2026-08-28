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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

روسيا .. اعتراض وتدمير 512 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل

طائرات مسيرة
طائرات مسيرة
محمود نوفل

نجحت أنظمة الدفاع الجوي الروسية في إعتراض وتدمير 512 طائرة مسيرة أوكرانية فوق المناطق الروسية خلال الليلة الماضية وذلك بحسب تصريحات وزارة الدفاع الروسية .

وفي وقت لاحق ؛ أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف ناقلة أثناء تفريغها، كانت تنقل مواد وقود إلى أوكرانيا، بالإضافة إلى خزانين للوقود للقوات الأوكرانية.

وذكرت أن القوات الروسية واصلت خلال اليوم شن ضربات جماعية على منشآت الصناعة الدفاعية الأوكرانية ومراكز لوجستية وموانئ بحرية وسفن تستخدم لصالح القوات الأوكرانية.

 ومن جانبها ؛ أشارت أفادت وزارة الدفاع الأوكرانية إلى أن القوات الروسية واصلت غاراتها على منشآت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، ومراكز الخدمات اللوجستية، والموانئ، والسفن التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.

روسيا أوكرانيا أنظمة الدفاع الجوي الروسية طائرة مسيرة أوكرانية وزارة الدفاع الروسية

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