نائب رئيس الوزراء الباكستاني يبحث مع مستشار الأمن القومي البريطاني التطورات الإقليمية

بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار مع مستشار الأمن القومي البريطاني جوناثان باول في لندن، التطورات الأمنية الإقليمية والدولية.

وذكرت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان لها اليوم الجمعة أن الجانبين تبادلا وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الأمنية الرئيسية، من بينها الأوضاع في جنوب آسيا والشرق الأوسط وأفغانستان، كما بحثا التعاون بين باكستان وبريطانيا في مجال مكافحة الإرهاب والأمن.

وقال دار إن باكستان تؤدي دوراً مهماً في تعزيز السلام والأمن الإقليميين، مشدداً على مواصلة بلاده انخراطها الدبلوماسي دعماً للحوار وخفض التصعيد والتوصل إلى حلول عبر التفاوض.

واتفق الجانبان على مواصلة المشاورات الوثيقة بشأن التطورات الأمنية في المنطقة، وتعزيز التعاون بين باكستان وبريطانيا في مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات الاستخباراتية وغيرها من المجالات ذات الاهتمام الأمني المشترك.