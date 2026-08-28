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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

«رأس بدران» تتعافى من التلوث البترولي.. إزالة 200 طن من الرمال الملوثة خلال 3 أيام بشواطئ أبورديس

نطافة شواطئ أبورديس من بقع الزيت
نطافة شواطئ أبورديس من بقع الزيت

أنهت محافظة جنوب سيناء أعمال إزالة آثار التلوث البترولي بالمنطقة البحرية في رأس بدران بمدينة أبورديس، بعد رفع وتجميع نحو 200 طن من الرمال الملوثة وتطهير المنطقة المتضررة، في أعقاب التسريب الزيتي الذي جرى رصده يوم الأحد 23 أغسطس 2026، وذلك في إطار التحرك السريع لاحتواء آثار التلوث والحفاظ على البيئة البحرية والشاطئية.

وتابعت المحافظة، ممثلة في الإدارة العامة لشؤون البيئة ومجلس مدينة أبورديس، أعمال التعامل مع آثار التسريب على مدار الأيام الثلاثة الماضية، بالتنسيق مع الجهات والشركات المعنية، للتأكد من إزالة الرمال الملوثة وتطهير المنطقة المتضررة وعودتها إلى حالتها الطبيعية.

ونفذت شركة «بتروسيف» أعمال الإزالة والتطهير بتكليف من شركة السويس للزيت «سوكو»، حيث جرى تجميع الرمال الملوثة من المنطقة المتضررة، باستخدام فرق عمل وأدوات يدوية في عمليات الرفع والتطهير، تمهيدًا لنقل الرمال إلى نقطة التجميع التابعة لشركة «سوكو»، لحين التخلص الآمن منها وفقًا للاشتراطات والمعايير البيئية المعمول بها.

ويأتي التعامل مع الواقعة في إطار الإجراءات المتبعة لمواجهة حالات التلوث الزيتي، والتي تتطلب سرعة احتواء مصدر التلوث، وإزالة المواد الملوثة من المناطق المتضررة، مع اتخاذ التدابير اللازمة لمنع امتداد آثارها إلى المناطق الشاطئية والبيئية المجاورة.

وأكد اللواء الدكتور إسماعيل محمد كمال، محافظ جنوب سيناء، أن المحافظة تتابع بصورة مستمرة إجراءات التعامل مع أي حالات طارئة يمكن أن تؤثر على البيئة البحرية أو الشاطئية، مشيرًا إلى أن سرعة الاستجابة والتنسيق بين الجهات المعنية أسهما في الانتهاء من أعمال إزالة آثار التلوث وتطهير المنطقة المتضررة.

وشدد المحافظ على أن حماية البيئة البحرية والشواطئ تمثل أولوية أساسية للمحافظة، لما تمثله من أهمية بيئية وسياحية واقتصادية، مؤكدًا ضرورة الالتزام الكامل بالاشتراطات والمعايير البيئية، وتطبيق خطط الطوارئ، واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية التي من شأنها الحد من احتمالات وقوع مثل هذه الحوادث مستقبلًا.

كما دعت محافظة جنوب سيناء جميع الشركات العاملة في هذا المجال إلى الالتزام الصارم بالاشتراطات البيئية وإجراءات السلامة وخطط الطوارئ، واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة، بما يضمن سرعة الاستجابة والتعامل الفعال مع أي طارئ، والحفاظ على سلامة البيئة البحرية والشاطئية.

وفي ختام أعمال الإزالة والتطهير، وجهت المحافظة الشكر إلى شركات بتروبل، والسويس للزيت «سوكو»، وبتروسيف، تقديرًا لسرعة الاستجابة والتنسيق مع الجهات المعنية، وإنجاز أعمال رفع الرمال الملوثة وتطهير المنطقة، بما أسهم في استعادة المنطقة الشاطئية لحالتها الطبيعية.

وتؤكد المحافظة استمرار المتابعة البيئية للمنطقة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يحافظ على سلامة 

 البحرية والشاطئية ويعزز جهود حماية الطبيعية بجنوب سيناء.

جنوب سيناء أبورديس إزالة بقع الزيت

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