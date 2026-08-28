استطلاع: شعبية الرئيس الكوري تنخفض إلى أدنى مستوى لها منذ تنصيبه

أظهر استطلاع حديث للرأي، أن معدل تأييد الرئيس الكوري الجنوبي لي جيه ميونغ انخفض إلى أدنى مستوى له منذ توليه رئاسة البلاد.

ووفقا لاستطلاع الرأي الذي أجرته وكالة جالوب كوريا على 1,001 فرد بالغ في الفترة من 25 إلى 27 أغسطس، بلغت نسبة التقييمات الإيجابية لأداء لي 42% بانخفاض 3 نقاط مئوية عن الاستطلاع السابق الصادر في يوم 21 أغسطس ، وفقا لما ذكرته و كالة الانباء الكورية "يونهاب"، اليوم الجمعة.

وأعرب 50% من المجيبين عن عدم رضاهم عن أداء الرئيس لتتجاوز نسبة التقييمات السلبية 50% للمرة الأولى منذ تولي الرئيس منصبه في يونيو من العام الماضي. وامتنع 8% عن الإجابة.

وتصدرت "الدبلوماسية" أسباب التقييم الإيجابي بنسبة 16%. وفي المقابل، جاءت السياسات العقارية في مقدمة أسباب التقييم السلبي بنسبة 27%.

وعلى صعيد متصل، أظهر الاستطلاع أن الحزب الديمقراطي الحاكم حصل على 39% من الدعم بتراجع نقطتين مئويتين عن الاستطلاع السابق، بينما ظلت نسبة تأييد حزب سلطة الشعب، المعارض الرئيسي، دون تغيير عند 25%.

وبلغت نسب تأييد حزب إعادة بناء كوريا وحزب الإصلاح الجديد والحزب التقدمي 4% و3% و1% على التوالي.