نيبال: وزراء بالحكومة يتبرعون براتب شهر لصندوق إغاثة المتضررين من الكوارث

اتفق وزراء الحكومة النيبالية على التبرع براتب شهر لصندوق رئيس الوزراء للإغاثة من الكوارث في أعقاب الفيضانات المفاجئة التي اجتاحت الحدود بين نيبال ومنطقة التبت الصينية.

وأفاد مكتب رئيس الوزراء النيبالي ومجلس الوزراء - في بيان أوردته هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) في نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم الجمعة - بأنه تم اتخاذ هذا القرار خلال اجتماع عقده مجلس الوزراء اليوم.

وأضاف المكتب أن مجلس الوزراء أصدر توجيهاته إلى وزارة المالية بإعداد حزمة إعادة تأهيل للأفراد والشركات المتضررة من الفيضانات التي اجتاحت منطقة "راسواجادي" الواقعة على الحدود بين نيبال والصين ومنطقة نهر "بهوت كوشي"، بالإضافة إلى المناطق الواقعة في اتجاه مجرى النهر.

وقد تسببت الفيضانات، التي اجتاحت بشكل مفاجئ مناطق حدودية بين نيبال والتبت في الصين، في مصرع 489 شخصا وإصابة 1545 آخرين، بينما لا يزال مئات آخرون في عداد المفقودين.

وتعد منطقة الهيمالايا، التي تمتد عبر نيبال والهند والصين وبوتان، من أكثر المناطق عرضة للفيضانات والانهيارات الأرضية، في ظل ارتفاع درجات الحرارة فيها بوتيرة أسرع من مناطق أخرى حول العالم نتيجة أزمة المناخ.