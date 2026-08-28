وزير الإعلام النيبالي: مقاطعة "راسوا" الأكثر تضررا من الفيضانات أصبحت معزولة تماما

قال وزير الإعلام النيبالي بيكرام تيميلسينا اليوم /الجمعة/ إن مقاطعة "راسوا" في نيبال التي تضررت بشدة جراء الفيضانات التي اجتاحت البلاد مؤخرا، أصبحت معزولة بشكل كامل.

وأضاف تيميلسينا - في تصريح خاص لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - أن فرق الإنقاذ لم تتمكن من الوصول إلى المقاطعة الواقعة شمالي العاصمة "كاتماندو"، مشيرا إلى أن الأمر سيستغرق وقتا من أجل تقييم حجم الأضرار الناجمة عن الفيضانات.

وأشار وزير الإعلام النيبالي إلى أن عمليات إنقاذ الأشخاص كانت تتم فقط بواسطة مروحيات.

وقد تسببت الفيضانات، التي اجتاحت بشكل مفاجئ مناطق حدودية بين نيبال والتبت في الصين، في مصرع 489 شخصا وإصابة 1545 آخرين، بينما لا يزال مئات آخرون في عداد المفقودين.

وتعد منطقة الهيمالايا، التي تمتد عبر نيبال والهند والصين وبوتان، من أكثر المناطق عرضة للفيضانات والانهيارات الأرضية، في ظل ارتفاع درجات الحرارة فيها بوتيرة أسرع من مناطق أخرى حول العالم نتيجة أزمة المناخ.