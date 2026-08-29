الإسماعيلية: تنفيذ إزالة 16 حالة تعد على الأراضي الزراعية في الموجة 30

تابع اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله محافظ الإسماعيلية، اليوم السبت، تنفيذ إزالة لعدد ١٦ حالة تعدٍّ على مساحة ٦ قراريط و١٩٧٧ متر مربع في أولى أيام المرحلة الأولى من الموجة ٣٠ لحملة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، والتي يتم تنفيذها في الفترة من يوم ٢٩ أغسطس حتى ١٨ سبتمبر ٢٠٢٦، بمركز ومدينة التل الكبير، تحت إشراف السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، وبحضور المهندسة صفاء فضيل أمين رئيس مركز ومدينة التل الكبير ونواب رئيس المركز والمدينة، وممثلي جهات الولاية وقوات إنفاذ القانون.

جاء تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بضرورة التصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، واسترداد أراضي الدولة وإزالة التعديات عليها، وبالمتابعة المستمرة للدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة.

وكان بيان الإزالات كالتالي:

تنفيذ إزالة لحالتي تعدٍّ على أراضي زراعية بمساحة ٦ قراريط.

هذا إلى جانب تنفيذ إزالة لعدد ٩ حالات تعدِّ لمتغير غير قانوني على مساحة ١٥١٣ متر مربع.

كما تم تنفيذ إزالة لحالتي تعدِّ على أراضي أملاك دولة بمساحة ٢٥٠ متر مربع.

بالإضافة إلى تنفيذ إزالة في المهد لعدد ٣ حالات تعدٍّ على أراضي أملاك دولة على مساحة ٢١٤ متر مربع.

ووجَّه محافظ الإسماعيلية رؤساء المراكز والمدن بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للإزالات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجددًا على الأراضي المُستردة، والتنسيق التام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، ووفقًا للبرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

مشددًا على التعامل الفوري حيال أي حالات تعدٍّ جديدة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وكذلك الحفاظ على الأراضي المستردة ومنع التعدي عليها وعلى الأراضي الزراعية من جديد.

ومن الجدير ذكره، أن الموجة ٣٠ لحملة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، يتم تنفيذها على ثلاث مراحل، ويجرى تنفيذ المرحلة الأولى من الموجة في الفترة من ٢٩ أغسطس حتى ١٨ سبتمبر ٢٠٢٦، والمرحلة الثانية في الفترة من ٢٦ سبتمبر حتى ١٦ أكتوبر ٢٠٢٦، والمرحلة الثالثة في الفترة من ٢٤ أكتوبر حتى ١٣ نوفمبر ٢٠٢٦، وذلك تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وبالتنسيق مع وزارات التنمية المحلية والبيئة والداخلية والدفاع والزراعة والري ومحافظة الإسماعيلية وجهات الولاية.