استقبال حافل لأحمد معبد بكلية أصول الدين بعد غياب عن المجالس الحديثية

استقبلت كلية أصول الدين بالقاهرة، جامعة الأزهر، الأستاذ الدكتور أحمد معبد عبد الكريم، أستاذ الحديث الشريف وعلومه بالكلية وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، بممر شرفي، وذلك خلال مشاركته في احتفالية الكلية بمناسبة المولد النبوي الشريف.

يأتي حضور الدكتور أحمد معبد إلى المجالس الحديثية بالكلية بعد غياب عن المشاركة فيها خلال الفترة الماضية بسبب ظروف صحية، في عودة حظيت باهتمام وتقدير أعضاء هيئة التدريس والطلاب والمشاركين في الاحتفالية.

وأوضحت كلية أصول الدين بالقاهرة، في بيان لها، أن العلامة محدث الديار المصرية عاد لحضور المجالس الحديثية، بالتزامن مع احتفالية الكلية بذكرى المولد النبوي الشريف، التي تتضمن مجلسًا حديثيًا ومجلسًا لإنشاد البردة الشريفة.

وتُقام فعاليات الاحتفالية في مدرج الإمام الأكبر الدكتور عبد الحليم محمود بكلية أصول الدين بالقاهرة، بمشاركة عدد من أساتذة الكلية وطلابها، احتفاءً بذكرى مولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

ويعد الدكتور أحمد معبد عبدالكريم من أبرز المتخصصين في الحديث الشريف وعلومه، كما يشغل عضوية هيئة كبار العلماء بالأزهر، وله إسهامات علمية بارزة في خدمة السنة النبوية وعلوم الحديث.