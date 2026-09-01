كيفية قضاء الصلاة الفائتة في السفر بعد العودة .. الأزهر للفتوى يوضح

ورد سؤال إلى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، من سائل يقول في رسالته: «من فاتته صلاة في السفر؛ كيف يقضيها بعد عودته؟».

وأجاب مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية موضحًا أن المسلم يجب عليه أداء الصلوات في أوقاتها، وعدم تأخيرها عن وقتها إلا إذا وُجدت رخصة شرعية تبيح التأخير أو عذر معتبر.

وأضاف مركز الأزهر أن الشريعة الإسلامية رخّصت للمسافر في قصر الصلوات الرباعية والجمع بين الصلوات، تيسيرًا عليه ورفعًا للمشقة التي قد تلحق به أثناء السفر.

وأوضح المركز أن الفقهاء اختلفوا في حكم من فاتته صلاة رباعية أثناء السفر، ثم تذكرها أو تمكن من قضائها بعد عودته إلى بلده وانتهاء سفره، وهل يؤديها ركعتين باعتبار أنها وجبت عليه مقصورة وقت السفر، أم يصليها أربع ركعات بسبب زوال صفة السفر وعودته إلى الإقامة.

وأشار مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية إلى أن الحنفية والمالكية ذهبوا إلى أن من فاتته صلاة رباعية أثناء السفر، فإنه يقضيها في الحضر مقصورة، أي يصليها ركعتين.

واستدل أصحاب هذا القول بحديث أنس بن مالك رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من نسي صلاة، أو نام عنها، فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها»، وهو الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم، ويفيد أن الصلاة الفائتة تُقضى على الصفة التي وجبت عليها، من حيث السر والجهر والقصر والإتمام.

رخصة القصر ترتبط بالسفر

وأضاف المركز أن الشافعية والحنابلة ذهبوا إلى أن الصلاة الفائتة في السفر إذا قضاها صاحبها بعد عودته إلى الحضر فإنه يؤديها تامة، أي أربع ركعات.

وأوضح أصحاب هذا القول أن رخصة القصر ترتبط بالسفر، فإذا زالت صفة السفر وزال سبب الرخصة، لم يعد للمكلف أن يقصر الصلاة الرباعية وهو في الحضر، حتى لو كانت الصلاة قد فاتته أثناء سفره.

وبيّن مركز الأزهر أن هذا الرأي يستند كذلك إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: «فليصلها إذا ذكرها»، وهو الحديث المخرج في صحيح مسلم، إلى جانب أن الصلاة من العبادات التي يختلف حكمها بين الحضر والسفر، فإذا اجتمع في الصلاة الفائتة حال السفر والحضر، غُلّب حكم الحضر عند أصحاب هذا القول.

وأكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أنه بناءً على ذلك، فمن فاتته صلاة رباعية أثناء السفر ثم تذكرها بعد عودته إلى الحضر، فله أن يصليها قصرًا، وفقًا لما ذهب إليه الحنفية والمالكية، إلا أن الأولى له إتمام الصلاة أربع ركعات خروجًا من الخلاف بين الفقهاء.