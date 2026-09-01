إحصائيات صادمة.. الزمالك يستقبل 54 تسديدة في أول 3 مباريات بالدوري

كشفت الإعلامية ريهام حمدي، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن أرقام لافتة بشأن تسديدات المنافسين على مرمى الزمالك خلال أول 3 مباريات بالدوري.

الزمالك

وبحسب الإحصائيات، استقبل الزمالك 54 تسديدة، من بينها 12 تسديدة على المرمى، بينما تصدى المدافعون لـ11 تسديدة، وخرجت 27 تسديدة خارج المرمى، فيما اصطدمت 4 تسديدات بالقائم والعارضة.

وجاءت 34 تسديدة من داخل منطقة الجزاء مقابل 20 من خارجها، ورغم هذا العدد الكبير من المحاولات، لم تستقبل شباك الزمالك سوى هدف واحد فقط خلال المباريات الثلاث.