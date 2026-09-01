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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حازم إمام: ناشئو الزمالك دائمًا عند حسن ظنه.. والنادي يستعين بهم وقت الأزمات

حازم امام
حازم امام
محمد بدران   -  
باسنتي ناجي

أكد حازم إمام، نجم الزمالك السابق، أن قطاع الناشئين يمثل أحد أهم مصادر قوة القلعة البيضاء، مشيرًا إلى أن أبناء النادي عادةً ما يظهرون في الأوقات الصعبة وينجحون في سد احتياجات الفريق الأول.

وقال حازم إمام، في تصريحات إذاعية، إن هناك أمرًا إيجابيًا في الزمالك رغم الصعوبات التي يمر بها، موضحًا: "في حاجة حلوة في الزمالك إن في ظل الصعوبات دي كلها، بتلاقي ناشئين نادي الزمالك هم اللي بينقذوه".

وأضاف: "لما يحتاج لاعب، بينقب في الناشئين وبيلاقي"، مستشهدًا بما حدث خلال فترة تولي البرتغالي جوسفالدو فيريرا قيادة الفريق، عندما كان الزمالك يعاني من أزمة إيقاف القيد، وهو ما دفع الجهاز الفني وقتها للاعتماد على عدد من اللاعبين الشباب.

وأوضح حازم إمام أن من أبرز هؤلاء اللاعبين يوسف أسامة نبيه وحسام عبد المجيد وسيف فاروق جعفر، مشيرًا إلى أن مجموعة الناشئين ساهمت في استمرار الفريق وتحقيق لقب الدوري المصري. وقد برز بالفعل عدد من لاعبي الزمالك الشباب في موسم 2021-2022، ومن بينهم حسام عبد المجيد ويوسف أسامة نبيه وسيف فاروق جعفر. 

وتابع نجم الزمالك السابق: "فدايمًا ناشئين الزمالك عند حسن ظنه، ودايمًا الزمالك بيعرف يطلع لعيبة".

وانتقد حازم إمام عدم منح الفرصة للاعبين الشباب إلا في أوقات الأزمات، قائلًا: "للأسف، اللعيبة دي مش بتطلع غير لما النادي يتزنق، لكن كويس إنهم بيطلعوا، أحسن من مفيش".

وشدد على أن الاعتماد على أبناء قطاع الناشئين يمكن أن يمثل حلًا مهمًا للزمالك، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها النادي، مؤكدًا أن تاريخ القلعة البيضاء يشهد بخروج العديد من المواهب القادرة على تمثيل الفريق الأول.

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