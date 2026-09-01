منجي بدر: يجب الانتقال إلى الاقتصاد المعرفي المرتبط بالذكاء الاصطناعي

كشف الوزير مفوض والخبير الاقتصادي منجي بدر، أنه منذ 2014 بدأ أن العالم يتجه شرقًا وكذلك الاقتصاد العالمي، موضحًا أن هناك 10 زيارات متبادلة بين مصر والصين لتوضيح الأمور خلال هذه الفترة.

وتابع خلال لقائه مع محمد جوهر وأحمد دياب، مقدمي التغطية الخاصة على قناة صدى البلد، أن الزيارة توضح أننا في الطريق إلى نظام عالمي جديد ونظام اقتصادي جديد

وأشار إلى أن هذه الزيارة توضح أننا في الطريق إلى نظام عالمي جديد ونظام اقتصادي جديد، وأن مصر حارسة بوابة الشرق الأوسط والبوابة الأفريقية والبوابة إلى أوروبا.

وأوضح الوزير مفوض منجي بدر، أنه يجب الانتقال إلى الاقتصاد المعرفي المرتبط بالذكاء الاصطناعي، لافتا إلى أن شباب مصر قادر على التعامل مع هذه الأدوات الجديدة.

وشدد على أن مصر تتبع سياسة التحالفات المرنة أو المتحركة، وليست التحالفات الثابتة، وهذا الأمر معروف ومعمول به منذ عقود وآخرها عدم الانضمام لاتفاق مكة.