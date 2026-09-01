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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل يجوز دفن الجنين السقط في مكان غير مخصص للدفن؟.. أمين الإفتاء يوضح

دفن الجنين السقط
دفن الجنين السقط
أحمد سعيد

أجاب الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد من سميّة من القاهرة تقول فيه: "حدث إجهاض لابنتي في عمر 45 يومًا، ولم نقم بدفن الجنين في مقابر، بل وضعناه في شق بالمنور ودفناه، فهل هذا صحيح؟".

هل يجوز دفن الجنين السقط في مكان غير مخصص للدفن؟

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، أن الجنين في هذه المرحلة المبكرة (45 يومًا) لم يكتمل تخلقه، ولا تترتب عليه أحكام تجهيز الميت من تغسيل أو تكفين أو صلاة أو دفن بالمعنى الشرعي الواجب.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء أن ما تم من التعامل مع الجنين لا يُعد محرمًا في هذه الحالة، نظرًا لعدم اكتمال التخلق، وبالتالي لا حرج شرعًا في ذلك من حيث الأصل.

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أن الأفضل مراعاة الجوانب الإنسانية والصحية والنفسية، موضحًا أن وضع مثل هذه الأشياء في أماكن سكنية كالمناور قد يسبب أذى نفسيًا أو اضطرابًا لأهل المكان، ولذلك يُستحب التعامل معها بما يحقق الطمأنينة العامة.

وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء أن الأولى في مثل هذه الحالات هو التخلص منها في أماكن مخصصة أو بطريقة لائقة تحفظ مشاعر الآخرين، حتى لا يحدث أي ضرر نفسي أو اجتماعي داخل أماكن السكن.

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