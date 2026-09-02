باحث بالشئون الأسيوية: الصين تراهن على مصر وسط تحولات النظام الدولي

أكد عامر تمام، الباحث في الشؤون الآسيوية، أن التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط، بالتزامن مع تراجع قدرة واشنطن على إدارة عدد من ملفات المنطقة، تدفع دول الشرق الأوسط إلى البحث عن شراكات دولية أكثر تنوعًا.

وقال عامر تمام، خلال لقاء له لبرنامج “مساء دي أم سي”، عبر فضائية “دي أم سي”، أن الصين تدرك اتجاه العالم نحو نظام متعدد الأقطاب، وترى في مصر دولة محورية تتمتع بثقل عسكري واستقلالية في القرار، ما يعزز أهميتها في الاستراتيجية الصينية تجاه المنطقة.

تغير موازين القوى في الشرق الأوسط

وتابع الباحث في الشؤون الآسيوية، أن توقيت زيارة الرئيس الصيني إلى مصر يحمل أبعادًا تتجاوز العلاقات الثنائية، في ظل إعادة ترتيب التحالفات وتغير موازين القوى في الشرق الأوسط.