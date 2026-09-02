أخبار الوادي الجديد: مدير التعليم يتابع استعدادات مدرسة فوسفات مصر للتكنولوجيا.. وانطلاق قوافل المسرح المتنقل

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات على مدار الـ 24 ساعة الماضية كان من أهمها:

مدير تعليم الوادي الجديد يتابع استعدادات مدرسة فوسفات مصر للتكنولوجيا التطبيقية

التقى عبد الرحمن محمد، مدير مديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد، وفدًا من وزارة التربية والتعليم وشركة فوسفات مصر، لمتابعة آخر مستجدات العمل بمدرسة فوسفات مصر للتكنولوجيا التطبيقية، تمهيدًا لدخولها الخدمة، وذلك بحضور أسامة عز الدين، مدير عام الشؤون المالية والإدارية، ومدير إدارة التعليم والتدريب المزدوج بالمديرية.

التوسع في نوعيات التعليم الفني وربط الدراسة باحتياجات سوق العمل

جاء اللقاء في إطار توجيهات الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ودعم الدكتورة حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، للتوسع في نوعيات التعليم الفني وربط الدراسة باحتياجات سوق العمل، خاصة في مجال التعدين الذي تتمتع المحافظة بمقومات كبيرة للتوسع فيه.

وناقش اللقاء مستجدات إنشاء المدرسة، التي تعد أول مدرسة متخصصة في مجال التعدين بالمحافظة، وتضم تخصصات فني تعدين، وصيانة المعدات الثقيلة، وفني معامل، بما يسهم في إعداد وتأهيل الطلاب بالمهارات الفنية والتطبيقية اللازمة لسوق العمل.

وأكد مدير المديرية أن المدرسة تمثل نموذجًا متميزًا للتعليم الفني بالمحافظة، وتسهم في إعداد كوادر بشرية مؤهلة للعمل في المجالات المرتبطة بقطاع التعدين، معربًا عن تقديره لدعم الدولة واهتمامها بتطوير منظومة التعليم الفني وإتاحة تخصصات جديدة أمام أبناء المحافظة.

انطلاق قوافل المسرح المتنقل بقرى المستقبل بشرق بولاق في الوادي الجديد



انطلقت فعاليات قوافل المسرح المتنقل بقرى المستقبل بشرق بولاق بمحافظة الوادي الجديد، تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الثقافة، والدكتورة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، وبمشاركة جامعة الوادي الجديد والهيئة العامة لقصور الثقافة.

قوافل المسرح المتنقل

وتضمنت الفعاليات قافلة طبية ضمن مبادرة «مهارة حياة» في إطار الاحتفال باليوم العالمي للتمريض، إلى جانب قافلة طبية ضمن مبادرة «100 مليون صحة» بالتعاون مع مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة.

وشهدت القافلة عددًا من الفقرات الثقافية والفنية، من بينها محاضرة حول «التمكين الثقافي للمرأة»، وفقرة للإرشادات الطبية، وعروض لفرق الفنون الشعبية والموسيقى العربية، بالإضافة إلى أمسية شعرية وفقرات لاكتشاف مواهب الأطفال في الشعر والغناء.

كما تضمنت الفعاليات تنفيذ ورش فنية للأطفال للرسم بالرمال والتلوين على الفخار، إلى جانب معرض للكتاب يضم إصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة بأسعار مخفضة للجمهور.

وتأتي قوافل المسرح المتنقل في إطار جهود الوصول بالأنشطة الثقافية والفنية والخدمات المجتمعية إلى القرى والمناطق المختلفة بمحافظة الوادي الجديد، وتعزيز المشاركة المجتمعية ونشر الثقافة والفنون بين المواطنين.

نائب محافظ الوادي الجديد يشهد القرعة العلنية لحج وزارة الداخلية لموسم 1448هـ/2027م

شهد السيد محمد كجك نائب محافظ الوادي الجديد، القرعة العلنية التي أجرتها مديرية أمن الوادي الجديد، للمتقدمين لآداء فريضة الحج بوزارة الداخلية، بحضور اللواء وليد منصور مساعد وزير الداخلية مدير أمن الوادي الجديد، ولفيفٌ من القيادات الأمنية والتنفيذية والدينية.

حيثُ أسفرت القرعة العلنية التي أجريت إلكترونيًا عن فوز ( 26) حاجًا من المتقدمين لآداء فريضة الحج لموسم( 1448هـ/ 2027م) على مستوى مراكز المحافظة. وأعرب نائب المحافظ عن شكره لوزارة الداخلية ومديرية أمن المحافظة؛ لتنظيم القرعة بشفافية ونظام، مقدمًا التهنئة للفائزين راجيًا لهم حجًا مبرورًا وعملًا مقبولًا.