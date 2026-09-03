ما الفرق بين البكالوريا المصرية “العامة”و "الأزهرية"؟.. خبير تربوي يوضح

كشف الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي والاستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس ، عن الفرق بين نظام البكالوريا المصرية “العامة” والبكالوريا الأزهرية ، مؤكداً أن الصف الأول الثانوي في كلا النظامين، يعتبر الصف الأول عاما ومشتركا لجميع الطلاب دون تشعيب ، مشيراً إلى الفروق التالية :
- الصف الأول في البكالوريا العامة: يتضمن تسع مواد منها ست مواد داخل المجموع، وهي: اللغة العربية، واللغة الأجنبية الأولى، والتاريخ، والفلسفة، والرياضيات، والعلوم المتكاملة، وثلاث مواد خارج المجموع، وهي: التربية الدينية، واللغة الأجنبية الثانية، والبرمجة والذكاء الاصطناعي.
- الصف الأول في البكالوريا الأزهرية: يتضمن ١٧ مادة، منها مادتان لا تضافان إلى المجموع، و ١٥ مادة تضاف إلى المجموع.
وأوضح الدكتور تامر شوقي أنه في البكالوريا الأزهرية المواد التي تضاف إلى المجموع تشمل : المواد الشرعية، وتتضمن ٦ مواد هي: القرآن الكريم ، والتوحيد والمنطق القديم ، والتفسير وعلوم القرآن ، والحديث وعلومه ، والفقه ، والثقافة الإسلامية( وتدرس خلال الفصل الدراسي الأول فقط) ، و مواد اللغة العربية التي تشمل ٤ مواد هي: النحو ، والصرف ، والبلاغة ، والأدب وفنون الكتابة ، و المواد الثقافية التي تشمل ٥ مواد هي: العلوم المتكاملة ، والتاريخ المصري ، والرياضيات ، والفلسفة والمنطق ، واللغة الأجنبية الأولى ، إلى جانب مادتين لا تضافان إلى المجموع، وهما: البرمجة والذكاء الاصطناعي ، واللغة الأجنبية الثانية، وتدرس خلال الفصل الدراسي الثاني فقط.
وقال الدكتور تامر شوقي ، أن هذا يعني:
- أن جميع مواد الصف الأول في البكالوريا ممتدة طوال العام، بينما توجد مواد مقررة على فصل دراسي واحد في البكالوريا الأزهرية.
- البكالوريا العامة: تتضمن ٩ مواد، والبكالوريا الأزهرية: ١٧ مادة.
أي أن الفرق هو ٨ مواد زيادة في البكالوريا الأزهرية
وأشار الدكتور تامر شوقي ، إلى أنه بالنسبة للصف الثاني الثانوي ، ففي كلا النظامين يبدأ التخصص والمسارات ، موضحا الفروق التالية :
- الصف الثاني في البكالوريا العامة: يتضمن ٤ مسارات، هي:الطب وعلوم الحياة ، والهندسة وعلوم الحاسب ، الأعمال ، والآداب والفنون ن بالإضافة إلى مادتي الثقافة المالية والتربية الرياضية، يبلغ عدد المواد في كل مسار ٤ مواد، منها ٣ مواد عامة، هي: اللغة العربية، واللغة الأجنبية الأولى، والتاريخ، ومادة تخصصية في كل مسار من بين مادتين: في مسار الطب وعلوم الحياة: الرياضيات أو الفيزياء ، وفي مسار الهندسة وعلوم الحاسب: الكيمياء أو البرمجة ، وفي مسار الأعمال: إدارة الأعمال أو المحاسبة ، وفي مسار الآداب والفنون: علم النفس أو اللغة الأجنبية الثانية.
- الصف الثاني في البكالوريا الأزهرية: يتضمن ٣ مسارات فقط، هي: الطب وعلوم الحياة ، والهندسة وعلوم الحاسب ، والآداب وإدارة الأعمال ، و يتضمن عدد المواد في مساري الطب والهندسة ١٢ مادة، بينما يتضمن مسار الآداب وإدارة الأعمال ١٥ مادة ، وتشترك جميع المسارات في دراسة المواد الشرعية، وهي: القرآن الكريم، والتوحيد، والتفسير، والحديث، والفقه، مع إضافة مادة المنطق القديم لشعبة الآداب وإدارة الأعمال فقط ، كما تشترك جميع المسارات في المواد العربية، وهي: النحو، والصرف، والبلاغة، والأدب وفنون الكتابة، وتشمل: النصوص والمطالعة والإنشاء، مع إضافة مادة العروض لشعبة الآداب وإدارة الأعمال فقط ، و تشترك أيضاً جميع المسارات في دراسة مادتين من المواد الثقافية، وهما: اللغة الأجنبية الأولى والتاريخ.
و يختار الطالب في كل مسار مادة من بين مادتين: في مسار الطب وعلوم الحياة: الرياضيات أو الفيزياء ، وفي مسار الهندسة وعلوم الحاسب: الكيمياء أو البرمجة والذكاء الاصطناعي ، وفي مسار الآداب وإدارة الأعمال: يختار الطالب مادة من بين المحاسبة أو إدارة الأعمال، ومادة أخرى من بين علم النفس أو اللغة الأجنبية الثانية.
وأوضح الدكتور تامر شوقي ، ان هذا يعني :
- أن عدد المسارات في البكالوريا العامة ٤ مسارات، بينما تم دمج مساري الأعمال والآداب في مسار واحد في البكالوريا الأزهرية ليبلغ عدد المسارات ثلاثة مسارات فقط.
- أن البكالوريا العامة تتضمن ٤ مواد في كل المسارات ، بينما في البكالوريا الأزهرية:
- يتضمن مسارا الطب وعلوم الحياة: ١٢ مادة، أي بزيادة ٨ مواد.
- وفي الهندسة وعلوم الحاسب: ١٢ مادة، أي بزيادة ٨ مواد.
- وفي الآداب وإدارة الأعمال: ١٥ مادة، أي بزيادة ١١ مادة.
وأعلن الدكتور تامر شوقي ، أنه بالنسبة للصف الثالث الثانوي:
- الصف الثالث الثانوي في البكالوريا العامة: يتضمن ٣ مواد فقط: مادة عامة خارج المجموع، ومادتين تخصصيتين داخل المجموع في كل مسار: في مسار الطب وعلوم الحياة: الأحياء والكيمياء مستوى رفيع ، وفي مسار الهندسة في وعلوم الحاسب: الرياضيات والفيزياء مستوى رفيع ، وفي مسار الأعمال: الاقتصاد مستوى رفيع والرياضيات ، وفي مسار الآداب والفنون: الجغرافيا مستوى رفيع والإحصاء.
- الصف الثالث في البكالوريا الأزهرية: يتضمن مسارا الطب والهندسة ١١ مادة، بينما يتضمن مسار الآداب وإدارة الأعمال ١٣ مادة ، و توجد مواد شرعية مشتركة بين جميع المسارات، وهي: القرآن الكريم، والتوحيد، والتفسير، والحديث، والفقه ، كما توجد مواد عربية مشتركة بين جميع المسارات، وهي: النحو، والصرف، والبلاغة، والأدب وفنون الكتابة، وتشمل: النصوص والمطالعة والإنشاء ، ويتضمن مسار الطب وعلوم الحياة: مادتي الأحياء والكيمياء ، و مسار الهندسة وعلوم الحاسب: يتضمن مادتي الرياضيات والفيزياء ، ومسار الآداب وإدارة الأعمال: يتضمن ٤ مواد ثقافية، هي: الاقتصاد، والرياضيات، والجغرافيا، والإحصاء.
وقال الدكتور تامر شوقي : إن هذا يعني :
- في البكالوريا العامة توجد ٣ مواد في كل المسارات.
- بينما في البكالوريا الأزهرية :
- يتضمن مسار الطب وعلوم الحياة: ١١ مادة، أي بزيادة ٨ مواد.
- الهندسة وعلوم الحاسب: ١١ مادة، أي بزيادة ٨ مواد.
- الآداب وإدارة الأعمال: ١٣ مادة، أي بزيادة ١٠ مواد.
- وفي البكالوريا العامة يوجد تغيير مسار بين أي من المسارات الأربعة إلى مسار آخر، وفي البكالوريا الأزهرية يوجد تغيير مسار بين مساري الطب والهندسة.
وأوضح الدكتور تامر شوقي ، أن خلاصة الإختلافات بين البكالوريا العامة والأزهرية بالأرقام تتمثل فيما يلي :
- البكالوريا العامة: تتضمن ١٦ مادة خلال السنوات الثلاث، أي ٩ + ٤ + ٣.
- البكالوريا الأزهرية تتضمن ٤٠ مادة لمساري الطب والهندسة ، و٤٥ مادة لمسار الآداب وإدارة الأعمال.
وقال الدكتور تامر شوقي : بالتالي، فإن البكالوريا الأزهرية مقارنة بالبكالوريا العامة تزيد عنها بـ ٢٤ مادة في مساري الطب والهندسة، وبـ ٢٩ مادة في مسار الآداب وإدارة الأعمال.