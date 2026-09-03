ما الفرق بين البكالوريا المصرية “العامة”و "الأزهرية"؟.. خبير تربوي يوضح

كشف الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي والاستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس ، عن الفرق بين نظام البكالوريا المصرية “العامة” والبكالوريا الأزهرية ، مؤكداً أن الصف الأول الثانوي في كلا النظامين، يعتبر الصف الأول عاما ومشتركا لجميع الطلاب دون تشعيب ، مشيراً إلى الفروق التالية :

الصف الأول في البكالوريا العامة: يتضمن تسع مواد منها ست مواد داخل المجموع، وهي: اللغة العربية، واللغة الأجنبية الأولى، والتاريخ، والفلسفة، والرياضيات، والعلوم المتكاملة، وثلاث مواد خارج المجموع، وهي: التربية الدينية، واللغة الأجنبية الثانية، والبرمجة والذكاء الاصطناعي.

الصف الأول في البكالوريا الأزهرية: يتضمن ١٧ مادة، منها مادتان لا تضافان إلى المجموع، و ١٥ مادة تضاف إلى المجموع.

وأوضح الدكتور تامر شوقي أنه في البكالوريا الأزهرية المواد التي تضاف إلى المجموع تشمل : المواد الشرعية، وتتضمن ٦ مواد هي: القرآن الكريم ، والتوحيد والمنطق القديم ، والتفسير وعلوم القرآن ، والحديث وعلومه ، والفقه ، والثقافة الإسلامية( وتدرس خلال الفصل الدراسي الأول فقط) ، و مواد اللغة العربية التي تشمل ٤ مواد هي: النحو ، والصرف ، والبلاغة ، والأدب وفنون الكتابة ، و المواد الثقافية التي تشمل ٥ مواد هي: العلوم المتكاملة ، والتاريخ المصري ، والرياضيات ، والفلسفة والمنطق ، واللغة الأجنبية الأولى ، إلى جانب مادتين لا تضافان إلى المجموع، وهما: البرمجة والذكاء الاصطناعي ، واللغة الأجنبية الثانية، وتدرس خلال الفصل الدراسي الثاني فقط.

وقال الدكتور تامر شوقي ، أن هذا يعني:

أن جميع مواد الصف الأول في البكالوريا ممتدة طوال العام، بينما توجد مواد مقررة على فصل دراسي واحد في البكالوريا الأزهرية.

البكالوريا العامة: تتضمن ٩ مواد، والبكالوريا الأزهرية: ١٧ مادة.

أي أن الفرق هو ٨ مواد زيادة في البكالوريا الأزهرية

وأشار الدكتور تامر شوقي ، إلى أنه بالنسبة للصف الثاني الثانوي ، ففي كلا النظامين يبدأ التخصص والمسارات ، موضحا الفروق التالية :

الصف الثاني في البكالوريا العامة: يتضمن ٤ مسارات، هي:الطب وعلوم الحياة ، والهندسة وعلوم الحاسب ، الأعمال ، والآداب والفنون ن بالإضافة إلى مادتي الثقافة المالية والتربية الرياضية، يبلغ عدد المواد في كل مسار ٤ مواد، منها ٣ مواد عامة، هي: اللغة العربية، واللغة الأجنبية الأولى، والتاريخ، ومادة تخصصية في كل مسار من بين مادتين: في مسار الطب وعلوم الحياة: الرياضيات أو الفيزياء ، وفي مسار الهندسة وعلوم الحاسب: الكيمياء أو البرمجة ، وفي مسار الأعمال: إدارة الأعمال أو المحاسبة ، وفي مسار الآداب والفنون: علم النفس أو اللغة الأجنبية الثانية.

الصف الثاني في البكالوريا الأزهرية: يتضمن ٣ مسارات فقط، هي: الطب وعلوم الحياة ، والهندسة وعلوم الحاسب ، والآداب وإدارة الأعمال ، و يتضمن عدد المواد في مساري الطب والهندسة ١٢ مادة، بينما يتضمن مسار الآداب وإدارة الأعمال ١٥ مادة ، وتشترك جميع المسارات في دراسة المواد الشرعية، وهي: القرآن الكريم، والتوحيد، والتفسير، والحديث، والفقه، مع إضافة مادة المنطق القديم لشعبة الآداب وإدارة الأعمال فقط ، كما تشترك جميع المسارات في المواد العربية، وهي: النحو، والصرف، والبلاغة، والأدب وفنون الكتابة، وتشمل: النصوص والمطالعة والإنشاء، مع إضافة مادة العروض لشعبة الآداب وإدارة الأعمال فقط ، و تشترك أيضاً جميع المسارات في دراسة مادتين من المواد الثقافية، وهما: اللغة الأجنبية الأولى والتاريخ.

و يختار الطالب في كل مسار مادة من بين مادتين: في مسار الطب وعلوم الحياة: الرياضيات أو الفيزياء ، وفي مسار الهندسة وعلوم الحاسب: الكيمياء أو البرمجة والذكاء الاصطناعي ، وفي مسار الآداب وإدارة الأعمال: يختار الطالب مادة من بين المحاسبة أو إدارة الأعمال، ومادة أخرى من بين علم النفس أو اللغة الأجنبية الثانية.

وأوضح الدكتور تامر شوقي ، ان هذا يعني :

أن عدد المسارات في البكالوريا العامة ٤ مسارات، بينما تم دمج مساري الأعمال والآداب في مسار واحد في البكالوريا الأزهرية ليبلغ عدد المسارات ثلاثة مسارات فقط.

أن البكالوريا العامة تتضمن ٤ مواد في كل المسارات ، بينما في البكالوريا الأزهرية:

- يتضمن مسارا الطب وعلوم الحياة: ١٢ مادة، أي بزيادة ٨ مواد.

- وفي الهندسة وعلوم الحاسب: ١٢ مادة، أي بزيادة ٨ مواد.

- وفي الآداب وإدارة الأعمال: ١٥ مادة، أي بزيادة ١١ مادة.

وأعلن الدكتور تامر شوقي ، أنه بالنسبة للصف الثالث الثانوي:

الصف الثالث الثانوي في البكالوريا العامة: يتضمن ٣ مواد فقط: مادة عامة خارج المجموع، ومادتين تخصصيتين داخل المجموع في كل مسار: في مسار الطب وعلوم الحياة: الأحياء والكيمياء مستوى رفيع ، وفي مسار الهندسة في وعلوم الحاسب: الرياضيات والفيزياء مستوى رفيع ، وفي مسار الأعمال: الاقتصاد مستوى رفيع والرياضيات ، وفي مسار الآداب والفنون: الجغرافيا مستوى رفيع والإحصاء.

الصف الثالث في البكالوريا الأزهرية: يتضمن مسارا الطب والهندسة ١١ مادة، بينما يتضمن مسار الآداب وإدارة الأعمال ١٣ مادة ، و توجد مواد شرعية مشتركة بين جميع المسارات، وهي: القرآن الكريم، والتوحيد، والتفسير، والحديث، والفقه ، كما توجد مواد عربية مشتركة بين جميع المسارات، وهي: النحو، والصرف، والبلاغة، والأدب وفنون الكتابة، وتشمل: النصوص والمطالعة والإنشاء ، ويتضمن مسار الطب وعلوم الحياة: مادتي الأحياء والكيمياء ، و مسار الهندسة وعلوم الحاسب: يتضمن مادتي الرياضيات والفيزياء ، ومسار الآداب وإدارة الأعمال: يتضمن ٤ مواد ثقافية، هي: الاقتصاد، والرياضيات، والجغرافيا، والإحصاء.

وقال الدكتور تامر شوقي : إن هذا يعني :

في البكالوريا العامة توجد ٣ مواد في كل المسارات.

بينما في البكالوريا الأزهرية :

- يتضمن مسار الطب وعلوم الحياة: ١١ مادة، أي بزيادة ٨ مواد.

- الهندسة وعلوم الحاسب: ١١ مادة، أي بزيادة ٨ مواد.

- الآداب وإدارة الأعمال: ١٣ مادة، أي بزيادة ١٠ مواد.

وفي البكالوريا العامة يوجد تغيير مسار بين أي من المسارات الأربعة إلى مسار آخر، وفي البكالوريا الأزهرية يوجد تغيير مسار بين مساري الطب والهندسة.

وأوضح الدكتور تامر شوقي ، أن خلاصة الإختلافات بين البكالوريا العامة والأزهرية بالأرقام تتمثل فيما يلي :

البكالوريا العامة: تتضمن ١٦ مادة خلال السنوات الثلاث، أي ٩ + ٤ + ٣.

البكالوريا الأزهرية تتضمن ٤٠ مادة لمساري الطب والهندسة ، و٤٥ مادة لمسار الآداب وإدارة الأعمال.

وقال الدكتور تامر شوقي : بالتالي، فإن البكالوريا الأزهرية مقارنة بالبكالوريا العامة تزيد عنها بـ ٢٤ مادة في مساري الطب والهندسة، وبـ ٢٩ مادة في مسار الآداب وإدارة الأعمال.