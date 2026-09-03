سنتكوم : تغيير مسار 87 سفينة تجارية منذ استئناف حصار الموانئ الإيرانية

أعلنت القيادة المركزية الامريكية سنتكوم، اليوم الخميس، أن عدد السفن التجارية التي جرى تغيير مسارها منذ استئناف الحصار البحري على إيران بلغ 87 سفينة، بزيادة قدرها سفينة واحدة عن اليوم السابق.



ونشرت (سنتكوم) تحديثها اليومي بشأن حصار الموانئ الإيرانية على صفحتها الرسمية على منصة "إكس"، في منشور أرفقته بصورة لبحار أمريكي يقف على متن المدمرة الأمريكية جون بول جونز (DDG 53) المزودة بصواريخ موجهة، فيما "تواصل دعم الحصار الأمريكي المفروض على إيران في المياه الإقليمية".



وذكرت أنه حتى تاريخ 3 سبتمبر، قامت قوات (سنتكوم) بتغيير مسار 87 سفينة تجارية، وتعطيل 3 سفن، وتفتيش سفينتين لضمان الامتثال الكامل.



وقد استؤنف الحصار البحري الأمريكي لإيران في منتصف يوليو الماضي بأمر من الرئيس دونالد ترامب، إثر استهداف إيران لهجمات على السفن في مضيق "هرمز" وانهيار مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين. وفرض الجيش الأمريكي الحصار البحري على إيران أول مرة في الفترة ما بين 13 أبريل و18 يونيو، قبل رفعه على خلفية توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران.

