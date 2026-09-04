موعد مباراة ريال مدريد وريال بيتيس في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد لخوض مواجهة قوية أمام نظيره ريال بيتيس، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم لموسم 2026-2027.

ويحل ريال مدريد ضيفًا على ريال بيتيس، في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب «لا كارتوخا»، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الإسباني، في مواجهة يسعى خلالها الفريق الملكي إلى مواصلة انطلاقته القوية وتحقيق انتصار جديد.

ريال مدريد يسعى لمواصلة الانتصارات

يدخل ريال مدريد المباراة بحثًا عن تحقيق الفوز الرابع على التوالي في بطولة الدوري الإسباني، بعدما نجح في حصد العلامة الكاملة خلال الجولات الثلاث الأولى من المسابقة.

وتمكن الفريق الملكي من تحقيق الفوز في مبارياته السابقة أمام إسبانيول وريال سوسيداد وملقا، ليحصد 9 نقاط وضعته في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري، بفارق الأهداف فقط عن برشلونة صاحب الصدارة.

ويأمل ريال مدريد في مواصلة نتائجه الإيجابية والخروج بالنقاط الثلاث من مواجهة ريال بيتيس، من أجل الاستمرار في المنافسة على صدارة جدول الترتيب، خاصة في ظل البداية القوية التي يقدمها الفريق خلال الموسم الجديد.

موقف ريال بيتيس في جدول الترتيب

على الجانب الآخر، يدخل ريال بيتيس اللقاء وهو يمتلك 6 نقاط في رصيده، يحتل بها المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني.

ويسعى أصحاب الأرض إلى استغلال إقامة المباراة على ملعبهم وتحقيق نتيجة إيجابية أمام ريال مدريد، من أجل الاقتراب من مراكز المقدمة وتعويض أي نقاط فقدها خلال الجولات الماضية.

موعد مباراة ريال مدريد وريال بيتيس

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ريال مدريد وريال بيتيس في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وريال بيتيس

ومن المنتظر أن تُذاع مباراة ريال مدريد وريال بيتيس عبر قناة بي إن سبورتس 3، الناقل لمنافسات الدوري الإسباني في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا