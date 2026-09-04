قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر الدولار مقابل الجنيه يوم الجمعة 4 سبتمبر
بدء تسجيل المواطنين في قرعة الحج السياحي لموسم 1448هـ
مسؤولون أمريكيون: الضربة على كوهستك جنوب إيران استهدفت برج اتصالات
مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة
دار الإفتاء تحسم الجدل: تنظيم الأسرة جائز شرعًا وليس تدخلًا في قدر الله
تقرير صيني: مصر تتحول إلى منصة إنتاج وتصدير لبكين بالشرق الأوسط وأفريقيا
ترامب يهاجم قرار المحكمة العليا في ميزوري بشأن الخريطة الانتخابية الجديدة: سخيف وغير دستوري
كيفية تحديد ساعة الإجابة يوم الجمعة .. الإفتاء تجيب
تراجع الدينار الكويتي.. أسعار العملات العربية اليوم الجمعة
أمريكا تعلن انضمام الاتحاد الأوروبي رسميا إلى عملية «المنبوذ الاقتصادي» ضد إيران
الزمالك يحدد 4 ملايين دولار للموافقة على بيع بيزيرا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة ريال مدريد وريال بيتيس في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

ريال مدريد
ريال مدريد
رباب الهواري

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد لخوض مواجهة قوية أمام نظيره ريال بيتيس، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم لموسم 2026-2027.

ويحل ريال مدريد ضيفًا على ريال بيتيس، في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب «لا كارتوخا»، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الإسباني، في مواجهة يسعى خلالها الفريق الملكي إلى مواصلة انطلاقته القوية وتحقيق انتصار جديد.

ريال مدريد يسعى لمواصلة الانتصارات

يدخل ريال مدريد المباراة بحثًا عن تحقيق الفوز الرابع على التوالي في بطولة الدوري الإسباني، بعدما نجح في حصد العلامة الكاملة خلال الجولات الثلاث الأولى من المسابقة.

وتمكن الفريق الملكي من تحقيق الفوز في مبارياته السابقة أمام إسبانيول وريال سوسيداد وملقا، ليحصد 9 نقاط وضعته في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري، بفارق الأهداف فقط عن برشلونة صاحب الصدارة.

ويأمل ريال مدريد في مواصلة نتائجه الإيجابية والخروج بالنقاط الثلاث من مواجهة ريال بيتيس، من أجل الاستمرار في المنافسة على صدارة جدول الترتيب، خاصة في ظل البداية القوية التي يقدمها الفريق خلال الموسم الجديد.

موقف ريال بيتيس في جدول الترتيب

على الجانب الآخر، يدخل ريال بيتيس اللقاء وهو يمتلك 6 نقاط في رصيده، يحتل بها المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني.

ويسعى أصحاب الأرض إلى استغلال إقامة المباراة على ملعبهم وتحقيق نتيجة إيجابية أمام ريال مدريد، من أجل الاقتراب من مراكز المقدمة وتعويض أي نقاط فقدها خلال الجولات الماضية.

موعد مباراة ريال مدريد وريال بيتيس

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ريال مدريد وريال بيتيس في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وريال بيتيس

ومن المنتظر أن تُذاع مباراة ريال مدريد وريال بيتيس عبر قناة بي إن سبورتس 3، الناقل لمنافسات الدوري الإسباني في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

ريال مدريد ريال بيتيس الدوري الاسباني اخبار الرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتهاء التوقيت الصيفي

الساعة هتبقى 11 بدل 12.. انتهاء التوقيت الصيفي رسميًا يوم خميس

حفل الزفاف

انزلي هتبوظي الكادر.. عروس تثير الجدل بعد طرد جدتها من على المسرح في حفل زفافها

المحامي امين الدسوقي أحد الناجين في واقعة اسانسير محاكم المحلة

جواه واحدة ست وولادها | تفاصيل صادمة في حادث أسانسير مجمع محاكم المحلة .. خاص

الطقس غدًا

الطقس غدًا.. الأرصاد تحذر من رياح مثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق

حالة الطقس

طقس 6 أيام: أجواء حارة ورطبة.. والأرصاد تُحذر من تأثيرات شديدة لظاهرة "النينيو"

كارت الكهرباء

بتشحن كارت الكهرباء وبيخلص بسرعة؟ .. إعرف السبب والحل

عروس

انزلي من فوق المسرح | عروس تحرج جدتها بطلب صادم في حفل زفافها والأب يتدخل

محمد الشناوي

قرار مهم في الأهلي بشأن محمد الشناوي | خاص

ترشيحاتنا

السبلايز

تحذير عاجل.. منتج في الـSupplies يهدد صحة طفلك

روستو الفراخ

الروستو بديل اللانشون.. صدر فرخة يكفي شهر لساندوتشات اللانش بوكس

تقوى المناعة

غير فيتامين سي .. اعرف أفضل العناصر الغذائية لتقوية المناعة

بالصور

طريقة تخليل الزيتون التفاحي في المنزل.. طعم مميز وقوام مقرمش

طريقة عمل مخلل الزيتون التفاحي
طريقة عمل مخلل الزيتون التفاحي
طريقة عمل مخلل الزيتون التفاحي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب : النوم في العسل .. محمد الشامي مرض أم عرض؟

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التريند الهابط .. عندما نصنع الإسفاف بأيدينا

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بعد خطاب وارش.. رسالة جاكسون هول هل وصلت للقاهرة؟

سيد عبد الفتاح

سيد عبد الفتاح يكتب: مصر والصين شراكة تعيد ترتيب أوراق المنطقة

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: غضب المناخ وصمت وترقب العالم دون حراك

المزيد