طريقة عمل فطاير مقلية بالقرفة.. بأسهل الخطوات

فطاير مقلية بالقرفة من الحلويات الشهية و السهلة التي يمكنك تطبيقها في المنزل و تقديمها لأفراد أسرتك بمذاق لا يقاوم.

قدمت الشيف توتا مراد على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل فطاير مقلية بالقرفة ، فيما يلي…

مقادير فطاير مقلية بالقرفة



● 7 جرام خميرة

● 310 جرام لبن دافئ

● 85 جرام زبدة مذابة

● 30 جرام سكر

● 480 جرام دقيق

● 1 ملعقة صغيرة فانيليا

● زيت للقلي

للوجه:

● سكر

● قرفة



طريقة تحضير فطاير مقلية بالقرفة



تخلط المكونات الجافة معا

يدفى الحليب مع الزبدة قليلا

تضاف تدريجيا حتى تتشكل عجينة

تترك لتختمر حوالي ساعة

تفرد العجينة وتقطع أصابع

تقلى في الزيت حتى تصبح ذهبية اللون

تغمر في السكر والقرفة