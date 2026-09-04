قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الكهرباء تحسم الجدل حول تحويل العدادات الكودية إلى شرائح
تريزيجيه يشارك.. التشكيل المتوقع لـ الرياض بمواجهة أهلي جدة
احذر .. حيلة إلكترونية تستهدف مستخدمي «إنستاباي» لسرقة البيانات والأموال
حادث مأساوي.. تصادم عدد من السيارات بطريق مصر - الإسكندرية الصحراوي| صور
مش كل العدادات الكودية.. الكهرباء توضح حقيقة التحويل إلى نظام الشرائح
محمد صلاح يكشف سر انتقاله إلى طرابزون بعد رحيله عن ليفربول
الكهرباء: تحويل 605 آلاف عداد كودي إلى عدادات قانونية
مريم أشرف زكي تخطف الأنظار رفقة محمد صلاح: مش قادرة أصدق
بعد ضربه وكسر قدمه| نقابة بورسعيد تتحرك للدفاع عن طبيب مستشفي الزهور.. تفاصيل
محافظ المنيا يتابع حادث انهيار منزل مكون من 4 طوابق بعزبة شاهين
«مش مجرد كسل».. علامات صادمة تكشف تعرض طفلك للتنمر داخل المدرسة
وزير الأوقاف ومحافظ الشرقية يؤديان صلاة الجمعة بمسجد الفتح بالزقازيق.. صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

طريقة عمل فطاير مقلية بالقرفة.. بأسهل الخطوات

فطاير مقلية بالقرفة
فطاير مقلية بالقرفة
هاجر هانئ

فطاير مقلية بالقرفة من الحلويات الشهية و السهلة التي يمكنك تطبيقها في المنزل و تقديمها لأفراد أسرتك بمذاق لا يقاوم.

قدمت الشيف توتا مراد على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل فطاير مقلية بالقرفة ، فيما يلي…

مقادير فطاير مقلية بالقرفة


● 7 جرام خميرة

● 310 جرام لبن دافئ

● 85 جرام زبدة مذابة

● 30 جرام سكر

● 480 جرام دقيق

● 1 ملعقة صغيرة فانيليا

● زيت للقلي

للوجه:
● سكر
● قرفة


طريقة تحضير فطاير مقلية بالقرفة


تخلط المكونات الجافة معا
يدفى الحليب مع الزبدة قليلا
تضاف تدريجيا حتى تتشكل عجينة
تترك لتختمر حوالي ساعة
تفرد العجينة وتقطع أصابع
تقلى في الزيت حتى تصبح ذهبية اللون
تغمر في السكر والقرفة

فطاير مقلية بالقرفة مقادير فطاير مقلية بالقرفة طريقة تحضير فطاير مقلية بالقرفة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026.. ترقب لإعلانها مجمعة لطلاب الدورين الأول والثاني

أرشيفية

القصة الكاملة لواقعة القطامية.. وجد ابنته مع صديقها في المطبخ فانهال عليه طعنا

الفراخ

أسعار الفراخ اليوم الجمعة 4 سبتمبر 2026.. تراجع الأبيض والبلدي

طليق ياسمين أبو النجا

رسالة مؤثرة من طليق الراحلة ياسمين أبو النجا بعد انتهاء مراسم العزاء

سعر الذهب اليوم

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 4-9-2026.. عيار 21 بكام؟

سعر الدولار

سعر الدولار مقابل الجنيه يوم الجمعة 4 سبتمبر

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 4 سبتمبر.. عيار 21 بكام؟

الاهلي

أمير هشام: أداء الأهلي يثير قلق جماهيره.. وعلامات استفهام حول عموتة

ترشيحاتنا

دار الإفتاء المصرية

فتاوى تشغل الأذهان.. كيفية تحديد ساعة الإجابة يوم الجمعة.. ما موقف الإسلام في تنظيم النسل داخل الأسرة؟

محافظ الشرقية

احتفالا بعيدها القومي الـ145.. محافظ الشرقية يستقبل وزير الأوقاف

انفوجراف وزارة التنمية المحلية والبيئة في اسبوع

بالإنفوجراف..نشرة الحصاد الأسبوعي لرصد أنشطة وزارة التنمية المحلية والبيئة

بالصور

لوك كاجوال.. نيللي كريم تخطف الأنظار

نيللي كريم
نيللي كريم
نيللي كريم

فستان لافت.. درة تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

درة
درة
درة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب : النوم في العسل .. محمد الشامي مرض أم عرض؟

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التريند الهابط .. عندما نصنع الإسفاف بأيدينا

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بعد خطاب وارش.. رسالة جاكسون هول هل وصلت للقاهرة؟

سيد عبد الفتاح

سيد عبد الفتاح يكتب: مصر والصين شراكة تعيد ترتيب أوراق المنطقة

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: غضب المناخ وصمت وترقب العالم دون حراك

المزيد