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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مدير مستشفى العريش العام يؤكد مواصلة التطوير وتحقيق أعلى مستويات جودة الخدمات الصحية

مدير مستشفى العريش العام يؤكد مواصلة التطوير وتحقيق أعلى مستويات جودة الخدمات الصحية
مدير مستشفى العريش العام يؤكد مواصلة التطوير وتحقيق أعلى مستويات جودة الخدمات الصحية
أ ش أ

 أكد مدير مستشفى العريش العام بشمال سيناء الدكتور حسام أبو القاسم ضرورة مواصلة العمل والتطوير المستمر لرفع معدلات رضا المنتفعين، والسعي للوصول إلى أعلى مستويات الجودة والتميز في تقديم الخدمات الصحية، بما يحقق تطلعات أهالي محافظة شمال سيناء ويعزز ثقتهم في المنظومة الصحية.

وأوضح الدكتور أبو القاسم - فى بيان اليوم /الجمعة/ - أن نسبة رضا المنتفعين بالمستشفي بلغت، 99% خلال شهر أغسطس الماضي..مشيرا إلي أن فريق مقدمي الخدمة ورضا المنتفعين بالمستشفى واصل جهوده المكثفة خلال أغسطس 2026 لرصد آراء المواطنين والتعامل الفوري مع الشكاوى والمقترحات المختلفة.

وأضاف : استقبل الفريق 141 استبيانًا وشكوى ومقترحًا من خلال مختلف قنوات التواصل، موضحا أن أعمال المتابعة والتحليل أسفرت عن تحقيق نسبة رضا عام للمنتفعين بلغت 99% خلال شهر أغسطس 2026، وهو ما يعكس حرص المستشفى على الاستماع إلى آراء المواطنين، والعمل المستمر على تطوير الأداء وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة.

ووجه مدير مستشفي العريش العام الشكر والتقدير إلى جميع أعضاء فريق مقدمي الخدمة ورضا المنتفعين، على الجهود المتميزة المبذولة خلال شهر أغسطس، والتي ساهمت في تحقيق هذه النتائج الإيجابية وتعزيز التواصل الفعال مع المنتفعين.

مدير مستشفى العريش العام بشمال سيناء الدكتور حسام أبو القاسم رفع معدلات رضا المنتفعين محافظة شمال سيناء المنظومة الصحية

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