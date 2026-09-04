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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الصور الأولي لحادث تصادم سيارة نقل بعدة سيارات على محور 30 يونيو بالإسماعيلية

الحادثة
الحادثة
الإسماعيلية انجي هيبة

شهد طريق محور 30 يونيو بمحافظة الإسماعيلية، اليوم، حادث تصادم سيارة نقل بعدد من السيارات، ما أسفر عن وقوع مصابين.

وتلقت الجهات المعنية بلاغًا بالحادث، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة المختصة إلى مكان البلاغ للتعامل مع الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأسفر الحادث، وفقًا للتحديثات الأولية، عن إصابة شخصين، وتم نقلهما إلى المجمع الطبي بالإسماعيلية لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

كما تواجد مصابان آخران بموقع الحادث، إلا أنهما رفضا النقل إلى المستشفى، فيما تواصل الجهات المعنية متابعة الموقف واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتجري المتابعة لحصر أعداد المصابين وبيان حالتهم الصحية، مع استمرار جهود التعامل مع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية بالطريق.

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية اخبار محافظة الاسماعيلية

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