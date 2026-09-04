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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أسواق آسيا والمحيط الهادئ تغلق على ارتفاع في معظمها

أسواق آسيا والمحيط الهادئ تغلق على ارتفاع في معظمها
أسواق آسيا والمحيط الهادئ تغلق على ارتفاع في معظمها
أ ش أ

أغلقت أسواق منطقة آسيا والمحيط الهادئ تعاملات اليوم الجمعة على ارتفاع في معظمها.

وقفز مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي بنسبة 1.64% ليُنهي جلسة التداول عند 6687.21 نقطة، بينما ارتفع مؤشر كوسداك للشركات الصغيرة بنسبة 2.95% إلى 813.5 نقطة.

وفي اليابان، صعد مؤشر نيكي 225 بنسبة 1.26% ليغلق عند 65020.94 نقطة، بينما استقر مؤشر توبكس إلى حد كبير عند 4103.23 نقطة.

وفي الصين، أغلق مؤشر سي إس آي 300 على انخفاض طفيف عند 4548.05 نقطة، بينما ارتفع مؤشر هانج سينج في هونج كونج بنسبة 1.82% خلال الساعة الأخيرة من التداول.

وفي أستراليا، أغلق مؤشر إس آند بي/إيه إس إكس 200 منخفضًا بنسبة 0.16% عند 9005.9 نقطة.

أسواق منطقة آسيا المحيط الهادئ مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي ارتفع مؤشر كوسداك للشركات الصغيرة

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