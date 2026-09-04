طوكيو تستضيف الدورة السادسة عشرة للحوار السياسي العسكري بين اليابان وتايلاند

استضافت العاصمة اليابانية، طوكيو، الدورة السادسة عشرة للحوار السياسي العسكري بين اليابان وتايلاند، والتي ناقشا خلالها عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتبادل الجانبان وجهات النظر حول أهم القضايا الثنائية، من بينها التعاون الأمني والدفاعي بين اليابان وتايلاند، فضلا عن الشؤون الإقليمية، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية اليابانية.

وأكد الجانبان التزامهما بتعزيز التعاون في المجال الأمني ​​في إطار "الشراكة الاستراتيجية الشاملة"، وذلك استعدادا للاحتفال بالذكرى المائة والأربعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين اليابان وتايلاند العام المقبل.

وترأس الوفد الياباني المديرة العامة لإدارة شؤون جنوب شرق وجنوب غرب آسيا بوزارة الخارجية، يوكيكو أوكانو ، والمدير العام للشؤون الدولية بمكتب سياسات الدفاع بوزارة الدفاع، أريما تاكانوري، بينما ترأس الوفد التايلاندي كل من المدير العام لإدارة شؤون شرق آسيا بوزارة الخارجية، بياباك سريشاروين، والمدير العام لمكتب السياسات والتخطيط بوزارة الدفاع، سورا سايوبول.

وعلى هامش الاجتماع، عقدت أوكانو اجتماعا منفصلا مع بياباك، اتفقا فيه على تعزيز العلاقات الثنائية، وتنمية العلاقات الاقتصادية.