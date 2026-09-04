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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في قصف للاحتلال الإسرائيلي غرب خان يونس

استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في قصف للاحتلال الإسرائيلي غرب خان يونس
استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في قصف للاحتلال الإسرائيلي غرب خان يونس
أ ش أ

استشهد فلسطيني وأصيب آخرون، في قصف الاحتلال غرب خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم /الجمعة/، باستشهاد مواطن وإصابة آخرين في قصف طائرة ميسرة للاحتلال استهدف مجموعة من المواطنين غرب خان يونس.

وفي السياق .. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، شابا قرب حاجز قلنديا العسكري، وآخر خلال مروره على حاجز جبع العسكري، شمال القدس المحتلة.

وأفادت محافظة القدس، بأن قوات الاحتلال اعتقلت شابا لم تعرف هويته قرب حاجز قلنديا وآخر خلال مروره على حاجز جبع العسكري.

استشهد فلسطيني قصف الاحتلال غرب خان يونس جنوب قطاع غزة مصادر طبية فلسطينية قصف طائرة ميسرة للاحتلال

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