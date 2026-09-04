تداول 10 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر

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أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد تحركات السفن (وصول وسفر) بموانئ الهيئة بلغ 9 سفن وتم تداول 10 آلاف طن بضائع و564 شاحنة و166 سيارة؛ فضلا عن وصول وسفر 1154 راكبا بموانيها.

وأوضح المركز - وفق بيان اليوم / الجمعة / - أن حركة الواردات شملت 5 سفن و3 آلاف طن بضائع و284 شاحنة و122 سيارة؛ فيما شملت حركة الصادرات 4 سفن و7 آلاف طن بضائع و280 شاحنة و44 سيارة.

كما استقبل ميناء سفاجا السفينتين ALCUDIA EXPRESS وBRIDGE؛ بينما غادرته السفينتين POSEIDON EXPRESS والحرية؛ فيما شهد ميناء نويبع تداول 4600 طن بضائع و231 شاحنة من خلال رحلات مكوكية لثلاث سفن وهي "سينا وآيلة والحسين".