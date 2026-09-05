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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أسعار مستلزمات الدراسة في الفجالة.. مواطنون يكشفون تكلفة تجهيز الطلاب

جانب من التغطية
جانب من التغطية
منار عبد العظيم

رصد برنامج «صباح البلد» حركة البيع والشراء في منطقة الفجالة، بالتزامن مع استعداد الأسر للعام الدراسي الجديد، والتعرف على أسعار مستلزمات الدراسة ومدى اختلافها عن الأسواق الأخرى.

وأكد أحد المواطنين خلال الجولة أن أسعار مستلزمات الدراسة في الفجالة أرخص مقارنة بالأسواق الأخرى، وهو ما يجعلها وجهة مفضلة للكثير من الأسر مع اقتراب موعد الدراسة.

وأشار مواطن آخر إلى أن تكلفة مستلزمات المدرسة للطالب تصل إلى نحو 1500 جنيه، موضحًا أن قيمة المشتريات تختلف بحسب احتياجات الطالب ونوع المنتجات التي يتم اختيارها.

في السياق نفسه، قال مواطن ثالث إن أسعار مستلزمات الدراسة ارتفعت خلال العام الحالي بنحو 15% مقارنة بالعام الماضي.

وتأتي جولة «صباح البلد» في الوقت الذي تشهد فيه الفجالة إقبالًا من أولياء الأمور لشراء الكشاكيل والكراسات والأقلام والألوان والحقائب والمقالم وغيرها من الأدوات المدرسية، مع اتجاه الأسر لمقارنة الأسعار واختيار المنتجات الأقل تكلفة. 

وتشير تقديرات سوقية حديثة إلى أن تكلفة تجهيز الطالب تختلف بشكل كبير وفقًا لجودة المنتجات، إذ يمكن أن تبدأ المستلزمات الأساسية من نحو 1000 جنيه، بينما ترتفع التكلفة مع اختيار أنواع أعلى سعرًا.

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