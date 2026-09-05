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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

بعد تعرضه لحادث.. تفاصيل بعد الحالة الصحية للفنان بهاء سلطان

بهاء سلطان
بهاء سلطان
ايمن محمود

تعرض الفنان بهاء سلطان لحادث سير، اليوم السبت، أثناء سيره على طريق وادي النطرون–العلمين الدولي، فيما أفادت المعلومات الأولية بأن الحادث أسفر عن تعرضه لإصابات خفيفة وسطحية.

مستشفى العلمين النموذجي

وجرى نقل بهاء سلطان إلى مستشفى العلمين النموذجي لتلقي الإسعافات الطبية اللازمة وإجراء الفحوصات للاطمئنان على حالته الصحية.

وبحسب المعلومات الأولية، فإن الإصابات التي لحقت بالفنان ليست خطيرة، ويخضع حاليًا للرعاية الطبية داخل المستشفى.

وتواصل الجهات المعنية فحص ملابسات الحادث للوقوف على أسبابه وتحرير المحضر اللازم.


 

تفاصيل الحالة الصحية للفنان بهاء سلطان

استقرت الحالة الصحية للفنان بهاء سلطان، عقب تعرضه لحادث أثناء سيره على طريق وادي النطرون، حيث جرى نقله إلى مستشفى العلمين للاطمئنان على حالته الصحية وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

فحوصات طبية

وأوضح مصدر طبي بمستشفى العلمين أن الفنان بهاء سلطان وصل إلى المستشفى وهو يعاني من كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، مشيرًا إلى أن حالته مستقرة ولا توجد إصابات خطيرة.


وأضاف المصدر أن بهاء سلطان يخضع حاليًا للفحوصات الطبية والأشعات اللازمة، للتأكد من سلامته والاطمئنان بشكل كامل على حالته الصحية.


وكان الفنان بهاء سلطان قد تعرض لحادث أثناء سيره على طريق وادي النطرون بنطاق محافظة البحيرة، قبل أن يتم نقله إلى مستشفى العلمين لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.


 

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