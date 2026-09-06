جبر يقود حملة مسائية بشارع الباشا بالغردقة.. ضبط ورفع 17 مخالفة إشغال

قاد اللواء أحمد جبر، رئيس حي جنوب الغردقة، مساء اليوم السبت، حملة ميدانية مكبرة بشارع الباشا، أسفرت عن ضبط ورفع 17 مخالفة إشغال طريق، وذلك في إطار توجيهات الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، بتكثيف الرقابة الميدانية والتصدي للتعديات على الطريق العام، ورفع جميع الإشغالات المخالفة.

جاءت الحملة تنفيذًا لتعليمات اللواء ضياء عبد الحميد، السكرتير العام المساعد والمشرف على وظيفة رئيس مدينة الغردقة، وبمشاركة قسم الإشغالات والمتابعة الميدانية بحي جنوب الغردقة، بالتعاون مع شرطة المرافق.

واستهدفت الحملة مراجعة تراخيص المحال التجارية والكافيهات، والتأكد من الالتزام بالمساحات القانونية المخصصة للمنشآت، إلى جانب رصد وإزالة أي إشغالات تعوق حركة المواطنين أو تتعدى على الطريق العام.

وأسفرت الحملة عن ضبط ورفع 17 حالة إشغال طريق، بعدما تبين تجاوز عدد من أصحاب الكافيهات والمحال التجارية للمساحات المخصصة لهم، وافتراش أجزاء من الطريق العام بالمخالفة للقواعد المنظمة.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مع رفع الإشغالات التي تم ضبطها، والتنبيه على أصحاب المنشآت بضرورة الالتزام بالمساحات القانونية المحددة وعدم التعدي على الطريق العام، تجنبًا للوقوع تحت طائلة القانون.

وأكد اللواء أحمد جبر استمرار الحملات والجولات الميدانية على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، مع تكثيفها خلال الإجازات والعطلات الرسمية، لرصد المخالفات والتعامل معها بشكل فوري، بما يسهم في إعادة الانضباط إلى الشوارع وفرض القانون على الجميع دون استثناء.

وشدد رئيس حي جنوب الغردقة على استمرار جهود الأجهزة التنفيذية للحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة، بما يتناسب مع مكانة الغردقة كإحدى أبرز الوجهات السياحية العالمية.