إصابة 12 شخصًا في تصادم أتوبيس وتريلا بطريق الروبيكي

شهد طريق الروبيكي، في الاتجاه المؤدي إلى مدينة العاشر من رمضان، صباح اليوم الاثنين، حادث تصادم بين أتوبيس وسيارة نقل ثقيل «تريلا»، أسفر عن إصابة 12 شخصا.

تفاصيل حادث الروبيكي

وفور ورود البلاغ، تحركت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث مدعومة بعدد من سيارات الإسعاف، حيث جرى التعامل مع المصابين ونقلهم إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الطبية اللازمة.

وكشفت المعاينة الأولية لموقع الحادث عن وقوع تصادم بين الأتوبيس والسيارة النقل، فيما دفعت الجهات المختصة بالمعدات لرفع آثار الحادث من الطريق، والعمل على تيسير حركة السيارات.

وتواصل الأجهزة المعنية فحص ملابسات الواقعة للوقوف على أسباب التصادم، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.