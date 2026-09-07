البراءة في أقدس مكان.. طفل صغير يتوسط المصلين بالمسجد الحرام

في مشهد عفوي مليء بالبراءة والروحانيات، لفت طفل صغير الأنظار بعدما ظهر متواجدًا وسط صفوف المصلين داخل المسجد الحرام، في لقطة حملت الكثير من المشاعر الإيمانية والدفء الإنساني.

وأظهرت اللقطة الطفل بين المصلين في أجواء روحانية مميزة بالحرم المكي، ليحظى المشهد بتفاعل واسع وإعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين عبروا عن سعادتهم برؤية الأطفال وهم يرتبطون بالمساجد وأجواء العبادة منذ الصغر.

وتفاعل المتابعون مع الصورة باعتبارها واحدة من اللقطات البسيطة التي تحمل معاني جميلة، خاصة مع حضور الطفل وسط المصلين في أحد أقدس الأماكن لدى المسلمين.

وحصدت اللقطة إشادات واسعة، وسط تعليقات تتغنى ببراءة الطفل وجمال المشهد داخل المسجد الحرام، معتبرين أن وجود الأطفال في هذه الأجواء الإيمانية يمنح المشهد لمسة خاصة من العفوية والبراءة.