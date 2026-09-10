اتكهرب من التلاجة.. الداخلية تكشف تفاصيل وفاة طفل داخل فرع لسلسة تجارية شهيرة بمدينة نصر

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تم تداوله بعدد من المواقع الإخبارية بشأن وفاة طفل صعقاً بالكهرباء داخل أحد المحال بالقاهرة.







بالفحص تبين أنه بتاريخ 8/ الجارى تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر أول من إحدى المستشفيات بإستقبالها أحد الأطفال "متوفى" إثر إصابته بصعق كهربائى بأحد فروع سلسلة تجارية للمواد الغذائية بدائرة القسم ، ويسؤال والد الطفل ، أقر بأنه حال تواجده ونجله (سن 9) بالفرع المشار إليه قام نجله بملامسة ثلاجة عرض منتجات غذائية لأخذ بعض المنتجات منها مما أدى لتعرضه لصعق كهربائى ووفاته ، وإتهم إدارة الفرع بالإهمال فى صيانة تلك الثلاجات.





أمكن ضبط مدير الفرع والمسئول عن الصيانة، وأفادا بقيامهما بأعمال الصيانه الدورية لثلاجات العرض، وعدم علمهما بأسباب الواقعة.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.









