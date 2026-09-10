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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

جيل جديد.. الداخلية تصطحب شباب المناطق الحضارية الجديدة في رحلة بين تاريخ مصر وحاضرها

جيل جديد
جيل جديد
مصطفى الرماح

تواصل وزارة الداخلية مسيرة مبادرة "جيل جديد" تحت رعاية رئيس الجمهورية، لترسيخ قيم الإنتماء والولاء وتعزيز الوعى الوطنى لدى شباب وطلائع المناطق الحضارية الجديدة من خلال تجارب تثقيفية ومعرفية تفتح أمامهم آفاق أوسع للتعارف على تاريخ الوطن وحضارته.

وفي محطة جديدة من محطات المبادرة جاءت الزيارة إلى المتحف المصرى بالتحرير أحد أعرق وأهم المتاحف العالمية والذى يعود تاريخ إنشائه إلى بدايات القرن الماضى ليخوض الشباب تجربة ثرية بين صفحات التاريخ والتعرف على ما تذخر به مصر من كنوز حضارية وتراث إنسانى يمتد عبر آلاف السنين، وخلال جولتهم بين أروقة المتحف تعرف المشاركون على جانب من عظمة الحضارة المصرية القديمة، وما تركته من آثار وشواهد تؤكد ثراء التاريخ المصرى وتفرده وتمنح الأجيال الجديدة فرصة لإكتشاف جذور حضارتهم والإعتزاز بإرث وطنهم.


 

لم تتوقف الرحلة عند الحضارة المصرية القديمة بل إمتدت إلى قلعة صلاح الدين حيث تخضع منطقة القلعة ومحيطها التاريخى لعمليات تطوير كبرى تهدف إلى تحويلها إلى متحف مفتوح ومقصد سياحى عالمى.. كما توجه الطلاب إلى مسجد محمد على التاريخى الذى أُنشئ (عام 1830) وإستغرق بنائه 18 عاماً على الطراز العثمانى .. كما تضمنت الزيارة المتحف الحربى أحد أهم مزارات القلعة والذى خصص لعرض التاريخ الباسل للعسكرية المصرية عبر العصور ويُسلط المتحف الضوء على أهم الشخصيات العسكرية ويُسجل أشهر المعارك التى خاضها الجندى المصرى بشجاعة وعبقرية لا مثيل لهما حيث يتناول المتحف تاريخ تطور الأسلحة والمعدات الحربية والملابس العسكرية بإستخدام وسائل عرض متنوعة.


 

وفى تجربة أخرى ضمن برنامج المبادرة للتعرف على جانب مهم من تاريخ مصر زار الشباب متحف الفن الإسلامى فى رحلة عبر تاريخ الفن الإسلامى وما يضمه المتحف من مجموعة متنوعة من التحف والفنون الإسلامية التى تعكس ثراء الحضارة الإسلامية وتنوعها الفنى والثقافى.


 

وإستكملت مبادرة "جيل جديد" برنامجها بتجربة حضارية وترفيهية عبر زيارة ممشى أهل مصر ليجمع الملتقى بين المعرفة والثقافة والترفية.. كما إستمتعوا بعروض الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بنهر النيل فى أجواء تعزز التواصل بين الشباب وتمنحهم تجربة متكاملة تجمع بين التعرف على تاريخ الوطن ومعايشة حاضره.


 

وفى ختام برنامج المبادرة تم تنظيم حفل ترفيهى بدار الضيافة التابع لوزارة الداخلية بحضور عدد من نجوم الفن تضمن فقرات فنية متنوعة تفاعل معها الطلبة..كما تم توزيع حقائب ومستلزمات مدرسية على طلاب المناطق الحضارية الجديدة بمناسبة العام الدراسى الجديد.


 

يأتى ذلك فى إطار مواصلة رسالة مبادرة "جيل جديد" لتعريف النشء والشباب بتاريخ مصر ليصبح الوعى بالوطن جزء من وجدانهم والإنتماء إليه قيمة راسخة فى حاضرهم ومستقبلهم.


 



 

وزارة الداخلية جيل جديد المناطق الحضارية

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