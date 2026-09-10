التحقيق مع شاب سدد طعنة ببطن عامل بمحل ملابس في الوراق

كشفت تحقيقات النيابة العامة في واقعة إصابة عامل بمحل ملابس بطعنة نافذة في البطن بدائرة قسم شرطة الوراق، أن خلافات نشبت بين طرفين تطورت إلى مشاجرة، انتهت بتعدي أحد المتشاجرين على المجني عليه بسلاح أبيض «مطواة»، محدثًا إصابته.

وأوضحت التحقيقات أن المجني عليه، البالغ من العمر 40 عامًا ويعمل بأحد محال الملابس، كان ضمن أطراف المشاجرة التي اندلعت بسبب خلافات سابقة، وخلالها أقدم المتهم على الاعتداء عليه بالمطواة، ليسدد له طعنة نافذة في منطقة البطن.

وأضافت التحقيقات أن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط المتهم عقب تحديد هويته، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أقر بارتكاب الواقعة، كما أرشد عن السلاح الأبيض المستخدم في الاعتداء على المجني عليه.

وأشارت التحقيقات إلى نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما تحفظت الأجهزة الأمنية على السلاح المستخدم، وحررت المحضر اللازم بالواقعة.

وقررت النيابة العامة مباشرة التحقيقات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، مع استكمال الفحوص والتقارير الطبية الخاصة بإصابة المجني عليه للوقوف على طبيعتها وتحديد الوصف القانوني للواقعة.