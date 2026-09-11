قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
العراق .. القضاء على عنصرين من داعش في ضربة جوية بمنطقة وادي الشاي
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 11 سبتمبر 2026 والقنوات الناقلة
جيش الاحتلال يعلن اغتيال قائد لواء خان يونس في حماس
دعاء الجمعة الأخيرة من ربيع الأول.. أفضل 70 دعوة تفتح لك أبواب الخيرات
انخفاض سعر الذهب اليوم الجمعة 11-9-2026.. عيار 21 بكام؟
جيش الاحتلال ينسحب من مرتفعات علي الطاهر
حبس عاطل 4 أيام سرق 50 هاتفا محمولا من محل بالقناطر الخيرية
الذهب يتجه لتسجيل ثالث خسارة أسبوعية مع ترقب بيانات التضخم الأمريكية
عمرو دياب يشعل سفح الأهرامات في حفل خاص وسط الآلاف من جمهوره
جدول ترتيب هدافي الدوري المصري عقب انتهاء الجولة الرابعة
مساء اليوم.. دار الإفتاء تستطلع هلال شهر ربيع الآخر 1448 هجرية
محافظ أسيوط يعتمد الأحوزة العمرانية لـ37 قرية وعزبتين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

صندوق النقد الدولي: الاقتصاد العالمي يتجه لتحقيق نمو 3 % هذا العام رغم استمرار المخاطر المرتفعة

صندوق النقد الدولي: الاقتصاد العالمي يتجه لتحقيق نمو 3 % هذا العام رغم استمرار المخاطر المرتفعة
صندوق النقد الدولي: الاقتصاد العالمي يتجه لتحقيق نمو 3 % هذا العام رغم استمرار المخاطر المرتفعة
أ ش أ

قال صندوق النقد الدولي إن الاقتصاد العالمي تمكن من تجاوز صدمة الطاقة الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط بشكل أفضل من المتوقع، مضيفًا أن الناتج الاقتصادي العالمي لا يزال من المتوقع أن ينمو بنحو 3% خلال العام الحالي، محذرا في الوقت ذاته من أن المخاطر لا تزال مرتفعة.

وأوضحت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك أن أسعار النفط والغاز لا تزال مرتفعة، وأن صدمة الطاقة الناجمة عن الحرب لم تنتهِ بعد، مشيرة إلى أن الضغوط على الديون العالمية تتزايد، بينما توقفت عملية خفض التضخم التي أعقبت أزمة غلاء المعيشة في عام 2022.

وأضافت كوزاك -خلال مؤتمر صحفي دوري لصندوق النقد- أن توقعات التضخم العالمية ارتفعت، لكنها لا تزال مستقرة ومسيطرًا عليها على المدى الطويل.

وقالت: "حتى الآن، وعلى الرغم من مرور ستة أشهر على الحرب في الشرق الأوسط، أظهر الاقتصاد العالمي قدرة على الصمود"، مضيفة أن استخدام بعض الدول من احتياطيات النفط والغاز ساعدها على التعامل مع صدمات الطاقة الناجمة عن الحرب، بينما اتجهت دول أخرى إلى مصادر جديدة للطاقة أو اتخذت إجراءات للحد من الطلب.

وتابعت: "لا نزال على المسار نحو نمو عالمي يبلغ نحو 3%، لكن حالة عدم اليقين، كما نقول منذ فترة طويلة، لا تزال مرتفعة".

وكان صندوق النقد الدولي قد توقع في يوليو الماضي نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.0% العام الجاري، وهو معدل ضعيف مقارنة بمتوسط نمو بلغ 3.5% في عامي 2024 و2025، وأقل من توقعاته في أبريل البالغة 3.1%، مشيرا -حينها- إلى أن توقعاته تفترض تراجع حدة الحرب بحلول منتصف يوليو، لكن إيران والولايات المتحدة صعدتا هجماتهما، واتسعت رقعة الحرب مع زيادة النشاط العسكري في اليمن.

ومن المقرر أن يصدر صندوق النقد الدولي توقعاته المحدثة خلال الاجتماعات السنوية للصندوق والبنك الدولي، التي ستُعقد في بانكوك خلال الفترة من 12 إلى 18 أكتوبر المقبل.

صندوق النقد الدولي الاقتصاد العالمي صدمة الطاقة الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي جولي كوزاك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا..رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026

رسميًا.. رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026

دينا محمد

استغاثة فتاة من التجمع الخامس: اكتشفت كاميرا في أوضة نومي وبيهددني بالفضيحة

محمد صلاح

أسطورة ليفربول يفتح النار على النادي بسبب محمد صلاح.. ماذا حدث؟

نيو جيزة

بالضرب والسباب.. سيدة أعمال تعتدي على فرد أمن بسبب إجراءات الدخول

عداد الكهرباء

بعد زيادة السرقات.. الكهرباء تتوعد سارقي التيار وأساليب جديدة لكشفهم

الإيجار القديم

موعد نظر دعوى عدم دستورية المادة 7 من قانون الإيجار القديم.. تفاصيل

عداد الكهرباء

بعد توقف المنصة الموحدة للكهرباء.. ما مصير طلبات تحويل العداد الكودي إلى قانوني

المتهمة

القبض على صانعة محتوى نشرت فيديوهات خادشة على صفحتها بأكتوبر

ترشيحاتنا

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سبك حتب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حتى لا تنطفئ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخ الأقنعة البراقة

بالصور

عمرو دياب يشعل سفح الأهرامات في حفل خاص وسط الآلاف من جمهوره

عمرو دياب
عمرو دياب
عمرو دياب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سبك حتب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حتى لا تنطفئ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخ الأقنعة البراقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 3 .. عندما تتغير قواعد اللعبة

المزيد