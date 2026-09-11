الاحتلال الإسرائيلي يستهدف محيط بيت جن في ريف دمشق بقذيفة مدفعية

استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بقذيفة مدفعية محيط بلدة بيت جن ‏في ريف دمشق الغربي.‏

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، اليوم /الجمعة/ - أن القذيفة سقطت في الأراضي الزراعية غربي البلدة، دون ورود ‏معلومات عن إصابات.‏

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت في الخامس من سبتمبر الجاري بقذائف ‏مدفعية محيط تلة باط الوردة قرب بيت جن بريف دمشق الغربي، وفي اليوم التالي ‏قرية المشاعلة بريف القنيطرة الشمالي بقذيفة مدفعية، ما أدى إلى نفوق عدد من ‏الأغنام.‏

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي انتهاك اتفاق فض الاشتباك لعام 1974، عبر توغلاته ‏المتكررة في ‏الجنوب السوري، ‏ومداهمة ‏منازل المدنيين واعتقالهم، وتجريف الأراضي، ‏وتنفيذ اعتداءات ‏بالقذائف وغيرها.‏

وتطالب سوريا باستمرار بخروج الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، مؤكدةً أن جميع ‏الإجراءات ‏التي يتخذها باطلة ولاغية، ‏ولا ‏يترتب عليها أي أثر قانوني وفقًاًللقانون ‏الدولي، كما تدعو المجتمع ‏الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته وإلزام إسرائيل ‌‏بالانسحاب ‏الكامل من الجنوب السوري.‏