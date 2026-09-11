الاحتلال الإسرائيلي يستهدف محيط بيت جن في ريف دمشق بقذيفة مدفعية

استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بقذيفة مدفعية محيط بلدة بيت جن في ريف دمشق الغربي.
وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، اليوم /الجمعة/ - أن القذيفة سقطت في الأراضي الزراعية غربي البلدة، دون ورود معلومات عن إصابات.
وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت في الخامس من سبتمبر الجاري بقذائف مدفعية محيط تلة باط الوردة قرب بيت جن بريف دمشق الغربي، وفي اليوم التالي قرية المشاعلة بريف القنيطرة الشمالي بقذيفة مدفعية، ما أدى إلى نفوق عدد من الأغنام.
ويواصل الاحتلال الإسرائيلي انتهاك اتفاق فض الاشتباك لعام 1974، عبر توغلاته المتكررة في الجنوب السوري، ومداهمة منازل المدنيين واعتقالهم، وتجريف الأراضي، وتنفيذ اعتداءات بالقذائف وغيرها.
وتطالب سوريا باستمرار بخروج الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، مؤكدةً أن جميع الإجراءات التي يتخذها باطلة ولاغية، ولا يترتب عليها أي أثر قانوني وفقًاًللقانون الدولي، كما تدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته وإلزام إسرائيل بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري.