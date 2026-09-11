هل الاحتفال بالمولد وصيام المناسبات بدعة؟.. مفتي الجمهورية السابق يوضح

أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية السابق، أن الخلط بين البدعة والمباح من أكثر الإشكاليات التي يقع فيها البعض، خاصة عند الحديث عن أمور مثل الاحتفال بالمولد النبوي أو صيام بعض المناسبات.

هل الاحتفال بالمولد وصيام المناسبات بدعة؟

وأوضح مفتي الديار المصرية السابق، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الجمعة، أن التخوف من أن تؤدي بعض الممارسات إلى اعتبارها من الفرائض ليس في محله إذا كان وعي الناس مستقرًا على أن الفرائض محددة ومعروفة.

وأضاف مفتي الديار المصرية السابق أن بعض المذاهب، مثل المالكية، كرهت في وقت من الأوقات صيام الست من شوال ليس لأنه محرم، ولكن خشية أن يظنه الناس جزءًا من صيام رمضان، مؤكدًا أن هذا التخوف كان مرتبطًا بظروف معينة.

وأشار مفتي الديار المصرية السابق إلى أنه مع استقرار المفاهيم الشرعية لدى الناس، أصبح من الواضح أن الفرائض لا تُزاد، وأن صيام رمضان هو الفرض، وكذلك الصلوات الخمس، وما عدا ذلك يدخل في باب التطوع، وهو ما يرفع الحرج عن مثل هذه الممارسات.