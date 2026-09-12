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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

جامعة عين شمس تحتضن 12ورشة للحرف التراثية ضمن فعاليات القاهرة 2026

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
حسام الفقي

في إطار فعاليات دورة الألعاب الإفريقية الثانية عشرة للجامعات «القاهرة 2026»، التي تستضيفها القاهرة خلال الفترة من 8 إلى 16 سبتمبر الجاري، تستضيف جامعة عين شمس 12 ورشة فنية للحرف التراثية والتقليدية، بما يعكس التنوع الثقافي والحضاري الذي تزخر به مصر والقارة الإفريقية.

وتشارك وزارة الثقافة في فعاليات الدورة من خلال إقامة ورش فنية حية تستعرض عددًا من الحرف التراثية والتقليدية المصرية، من بينها التلي، والحصير، والسجاد اليدوي، والفخار، وعرائس الأميجرومي، إلى جانب عرض مجموعة من المنتجات والأعمال الفنية التي تجسد أصالة هذه الحرف وثراء الموروث الثقافي المصري.

ويستمر برنامج مشاركة وزارة الثقافة بجامعة عين شمس خلال الفترة من 11 إلى 15 سبتمبر، من خلال إقامة 12 ورشة متخصصة للحرف التراثية والتقليدية، بما يتيح للوفود والطلاب المشاركين في الدورة فرصة التعرف عن قرب على فنون الحرف اليدوية المصرية وآليات تنفيذها.

كما تشهد الفعاليات مشاركة عدد من الدول الإفريقية بمجموعة متنوعة من الأعمال الفنية التي تعبر عن التراث الإفريقي، في مشهد ثقافي يجمع بين إبداعات الشعوب الإفريقية ويعزز جسور التواصل والتبادل الثقافي بين شباب القارة.

وتأتي فعاليات الدورة بمشاركة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، ووزارة الشباب والرياضة برئاسة السيد جوهر نبيل، والاتحاد الإفريقي للرياضة الجامعية برئاسة الدكتور أشرف صبحي، نائب رئيس اللجنة العليا لدورة الألعاب الإفريقية الثانية عشرة للجامعات، والاتحاد الرياضي المصري للجامعات بإشراف الدكتور أحمد كامل مهدي، رئيس اللجنة المنظمة للدورة.

وتشارك جامعة عين شمس في فعاليات الدورة ممثلة في قطاع التعليم والطلاب، تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس الجامعة، والأستاذ الدكتور رامي ماهر غالي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، في إطار حرص الجامعة على توظيف الفعاليات الرياضية الكبرى كمنصة لتعزيز التواصل الثقافي والحضاري بين شباب الجامعات المصرية والإفريقية.

وتأتي استضافة هذه الورش في إطار الدور الثقافي والمجتمعي لجامعة عين شمس، وحرصها على دعم الحرف التراثية والحفاظ على الهوية الثقافية، إلى جانب تقديم صورة حية عن ثراء التراث المصري والإفريقي أمام الوفود المشاركة في «القاهرة 2026».

دورة الألعاب الإفريقية القاهرة 2026 جامعة عين شمس وزارة الثقافة

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