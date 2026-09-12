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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بالصور.. ختام النسخة الرابعة لمؤتمر مناظير الجهاز الهضمي بالإسكندرية

المؤتمر الرابع لــ"إندو أدفانس"
المؤتمر الرابع لــ"إندو أدفانس"
أحمد بسيوني

اختتمت بالإسكندرية فعاليات المؤتمر الرابع لــ"إندو أدفانس"، الذي عقد على مدار يومين، بالتعاون مع المؤسسة المصرية لمطوري مناظير الجهاز الهضمي، وبمشاركة نخبة من أساتذة واستشاريي الجهاز الهضمي والكبد ومناظير الجهاز الهضمي، لمناقشة أحدث المستجدات والتقنيات المتطورة في مجال المناظير، إلى جانب تنظيم مجموعة من ورش العمل العملية التي أتاحت للأطباء تدريبًا مباشرًا على عدد من التطبيقات والتقنيات الحديثة.

وأقيم المؤتمر برئاسة الدكتور محمد عادل، أستاذ مساعد طب المناطق الحارة بكلية الطب جامعة الإسكندرية واستشاري الكبد والجهاز الهضمي والمناظير، والدكتور أحمد جلال، استشاري الجهاز الهضمي والكبد بمستشفى جمال عبد الناصر، وشهدت جلساته استعراضًا لأحدث التطورات في مجال مناظير الجهاز الهضمي، ومناقشة سبل توظيف التقنيات الحديثة في تشخيص وعلاج الحالات المختلفة، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الرعاية الطبية المقدمة للمرضى.

ورش عمل عملية لبحث  تقنيات المناظير المتقدمة

وشكلت ورش العمل العملية جانبًا رئيسيًا من فعاليات المؤتمر، حيث تناولت عددًا من تقنيات المناظير المتقدمة، من بينها الموجات فوق الصوتية بالمنظار «EUS»، ومناظير القولون، ومناظير الجهاز الهضمي العلوي، ومنظار القنوات المرارية والبنكرياسية، إلى جانب تقنية «OVESCO – Over-the-Scope Clip»، والموجات فوق الصوتية للأمعاء.

كما ناقشت الفعاليات أحدث المستجدات في علاج عدد من مشكلات الجهاز الهضمي من منظور استخدام المناظير، بما يعكس التطور المتواصل في توظيف المناظير ليس فقط في التشخيص، وإنما في التدخل العلاجي والتعامل مع الحالات المعقدة.


وأتاحت ورش التدريب للمشاركين فرصة التطبيق العملي والتعرف بصورة مباشرة على التقنيات والأدوات الحديثة، بما يساعد على تطوير المهارات الإكلينيكية ورفع كفاءة الأطباء في استخدام تقنيات المناظير المختلفة، فضلًا عن تبادل الخبرات والتجارب العملية بين المتخصصين.

وشهد المؤتمر مشاركة الدكتور محمد دويدار، والدكتور محمد خورشيد، والدكتور سامح لاشين، والدكتور أشرف يحيى، والدكتور عرفة سالم، والدكتورة دعاء الوزان، والدكتور محمود المنوفي، والدكتور محمد سامي، والدكتور مصطفى مختار، إلى جانب عدد من المتخصصين في مجال الجهاز الهضمي والكبد والمناظير.

ويأتي انعقاد النسخة الرابعة من مؤتمر "إندو أدفانس" في إطار دعم التعليم الطبي المستمر والتدريب العملي، وإتاحة منصات متخصصة لتبادل الخبرات ومتابعة أحدث ما توصل إليه العلم في مجال مناظير الجهاز الهضمي، بما يواكب التطور المتسارع في تقنيات التشخيص والتدخل العلاجي، وينعكس على تحسين جودة الرعاية المقدمة للمرضى.

وحمل المؤتمر شعار "تطوير المناظير.. لتحسين رعاية المرضى"، تأكيدًا على أهمية تطوير تقنيات المناظير باعتبارها أحد المحاور الرئيسية للارتقاء بمستوى تشخيص وعلاج أمراض الجهاز الهضمي.

الإسكندرية مؤتمر طبي جهاز هضمي مناظير

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