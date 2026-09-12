مصادرة طن و86 كيلو لحوم ودواجن ومصنعات غير صالحة بالغربية

تمكنت مديرية الطب البيطرى بالغربية ، من مصادرة طن و 86 كيلو لحوم ودواجن ومصنعات لحوم ، غير صالحة للاستهلاك الأدمى ومجهولة البيانات والمصدر ولحوم مذبوحة خارج المجازر بمراكز المحافظة.

حملات بيطرية

كانت الدكتورة نعمة عارف مصطفى مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، قد كلفت لجان تفتيشية من أطباء المجازر والتفتيش علي اللحوم بالمديرية بمتابعة الدكتور علاء العدولي مدير عام الصحه العامة والمجازر، وبإشراف الدكتور الشربينى عطالله مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية وضمت الإدارات البيطرية بمراكز المحافظة ، وإحكاما للرقابة البيطرية علي الأسواق والمنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني على مستوى مركز ومدن المحافظة، وذلك بالإشتراك مع العميد علاء موسي مدير مباحث تموين الغربية.

ردع مخالفين

وأسفر مرور اللجان عن ضبط طن و86 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر ومصنعات لحوم غير صالح للاستهلاك الأدمى ودواجن مجهولة المصدر و بيانات قبل تداولها بالأسواق.

التحفظ على المضبوطات

وتم التحفظ علي المضبوطات وتحريزها وسحب عينات منها لتحليها للتأكد من مدى صلاحيتها أو من عدمه، وتحرير 15 محضر لأصحاب تلك المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة لحين صدور قرار النيابة المختصة بشأنها.